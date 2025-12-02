Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 3 dicembre: la Prima della Scala mette tutti in fibrillazione

La settimana a Il Paradiso delle Signore entra nel vivo tra preparativi di nozze, piani di vendetta e una sfida glamour che arriva fino alla Prima della Scala. La puntata di mercoledì 3 dicembre mostra da un lato come il triangolo tra Marcello, Rosa e Marta si complichi ancora, mentre dall'altro la guerra di stile tra il grande magazzino e la Galleria Milano Moda, che alza ulteriormente la posta in gioco.

Riassunto delle puntate precedenti del Il Paradiso delle Signore

Ettore

Nelle puntate andate in onda finora de Il paradiso delle signore, Rosa e Marcello hanno iniziato a fare sul serio con l'organizzazione del loro matrimonio, scontrandosi però con la decisione di Adelaide di estromettere Barbieri dal Circolo. Una scelta che ha spaccato in due la famiglia: Marta e Odile, infatti, non hanno preso bene l'ennesima mossa della contessa e si sono ritrovate a dover fare i conti con le conseguenze del bando.

Intanto Mimmo si è trovato costretto a lasciare il suo appartamento, ma non è rimasto solo: Johnny si è subito messo in moto per trovare una sistemazione che potesse andare bene a entrambi, aprendo la strada a una nuova convivenza dalle mille incognite. Sul fronte mondano, invece, Caterina si è preparata alla Prima della Scala insieme al padre, guidata dai consigli di stile di Delia per trovare l'abito perfetto per una serata così importante.

Al centro della scena anche il passato dei Marchesi. Matteo ha ricevuto dalla madre Silvana una vecchia fotografia che lo ritrae da bambino insieme a Ettore, Odile e ai genitori. Un ricordo di famiglia che lui ha deciso di far vedere a Odile e che, il giorno dopo, è finito sulla scrivania di Ettore. Il ritrovamento dello scatto ha mandato in agitazione Greta, determinata a far sparire ogni traccia di quel passato prima che la sorella possa fare domande scomode.

Il paradiso delle signore, le anticipazioni del nuovo episodio

Il Paradiso delle Signore, Odile

Nella puntata di martedì 3 dicembre, Ettore scoprirà che quella foto di famiglia non è l'unica: Matteo ne ha tenuta per sé una seconda copia. Per Marchesi, che sta portando avanti un piano di vendetta accuratamente studiato, questo dettaglio rappresenta un nuovo ostacolo, perché quel legame con il fratello rischia di rimettere tutto in discussione.

Sul fronte moda, si accende una nuova competizione tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda, l'obiettivo è firmare gli abiti che Chiara e Rebecca Brugnoli indosseranno alla Prima della Scala. Una vetrina prestigiosa che può spostare equilibri e clientele e che nessuno dei due poli è disposto a lasciarsi sfuggire. Nel frattempo, Fulvio continua a inseguire un biglietto per la serata all'Opera, ma quando tutto sembra perduto Delia sembra avere una carta segreta da giocarsi per aiutarlo.

Le novità non finiscono qui. Cesare avanzerà a Irene una proposta molto allettante, destinata a mettere in crisi le sue certezze, mentre Marta verrà a sapere delle nozze tra Rosa e Marcello. La notizia la spingerà a riunire Umberto e Odile, segno che i nodi irrisolti tra cuore, famiglia e affari sono tutt'altro che sciolti. Al Paradiso, insomma, la partita è appena iniziata e il 3 dicembre promette di cambiare ancora le carte in tavola.