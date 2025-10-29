Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 30 ottobre: Odile sostituisce Adelaide e vede Rosa con occhi diversi

La contessina prende il posto della madre all'evento del Circolo mentre in negozio il progetto "Paradiso Donna" corre spedito. Ettore mette zizzania tra Rosa e Odile e quest'ultima inizia a capire qualcosa.

Giovedì 30 ottobre alle 16.00 su Rai 1 arriva una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che ci porta in una serata mondana dalla quale scaturiscono vere e proprie scintille. Adelaide resta ancora defilata così Odile decide di metterci la faccia e di presenziare all'evento organizzato dalla madre al Circolo, facendosi aiutare proprio da Rosa. Una scelta apparentemente innocua che però, complice la presenza di Marcello, potrebbe far scattare più di un dubbio.

Nel frattempo in negozio si lavora sodo al lancio di "Paradiso Donna" ed Enrico fa i conti con un fastidio alla mano che non vuole confessare a Marta, mentre per Irene spunta una zia con informazioni capaci di rimescolare il passato. Scopriamo di più con le anticipazioni della puntata di giovedì.

Riassunto delle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore

Adelaide (Vanessa Gravina)

Dopo lo stop alle nozze e il dietrofront di Marcello, l'atmosfera è rimasta sospesa a Il paradiso delle signore. Adelaide ha spento i riflettori su di sé e ancora non riesce a mostrarsi in pubblico, tanto è il dolore, mentre Marcello è tornato al lavoro accolto dall'affetto delle Veneri ma con il peso di una spiegazione da dare.

Delia ha rimesso in riga gli Ambrosini con un corso molto seguito, invece Irene è stata sorpresa dall'arrivo di una parente inattesa. Johnny è riuscito finalmente a coronare il sogno del suo Westfalia trascinando Mimmo nel progetto. Ettore e Greta Marchesi hanno solo messo in pausa i piani, pronti a ripartire alla prima crepa utile per attuare la loro vendetta. Enrico, dal canto suo, finge normalità e nasconde a Marta un problema alla mano sperando di risolverlo in silenzio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Il Paradiso delle Signore, Rosa e Marcello

Con Adelaide fuori scena, sua figlia Odile prende in mano le redini dell'evento che la Contessa ha organizzato al Circolo e chiama Rosa al suo fianco. Fin qui tutto bene, finché la serata non mette in luce una certa intesa tra Rosa e Marcello: niente scene madri, per carità, ma sguardi che parlano da soli e qualcuno che nell'ombra è pronto a coglierli. Ettore infatti non se li lascia sfuggire e inizia a soffiare sul fuoco alimentando i sospetti di Odile e pronto a riallinearsi con Greta.

Marcello sente di avere un conto aperto con la Contessa e vorrebbe spiegarle perché ha fermato tutto mandando a monte il matrimonio. Non sarà semplice, ma è arrivato il momento. Enrico continua a nascondere il suo problema, anche se è sempre più attratto da una terapia che richiede accertamenti fuori Milano: una parentesi che rischia di complicare lavoro e vita privata.

Sul fronte Irene, zia Sandra - dopo un confronto con Concetta - mette insieme i pezzi e decide di intervenire: per la capocommessa potrebbe affiorare una verità capace di cambiare gli equilibri.

Intanto al Paradiso si corre verso il debutto di "Paradiso Donna": vetrine in allestimento, idee che prendono forma, Veneri pronte a fare da ambasciatrici. Ma le scintille che provengono dalla serata al Circolo potrebbero lasciare scie lunghe: se il dubbio attecchisce in Odile, per Rosa la strada si fa tutta in salita.