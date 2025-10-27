Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 ottobre: Adelaide sconvolta, Marcello sparisce nel nulla

Dopo quanto accaduto tra Marcello e Adelaide tutti a Villa Guarnieri e al Paradiso sono sotto shock, mentre per Enrico spunta una terapia che riaccende le speranze. Ecco le anticipazioni di martedì 28 ottobre su Rai 1.

NOTIZIA di 27/10/2025

La settimana è iniziata col botto a Il Paradiso delle Signore! L'annullamento delle nozze tra Adelaide e Marcello manda in fibrillazione Villa Guarnieri e rimbalza fra i corridoi del grande magazzino milanese. La Contessa si ritira nel silenzio, mentre Umberto prova a interpretare la mossa di Barbieri. Roberto invece affronta il fronte stampa per proteggere il marchio e tutta la squadra.

Stando alle anticipazioni di martedì 28 ottobre (sempre alle ore 16.00 su Rai 1), l'onda lunga dello scandalo porterà ritorni inattesi e un confronto diretto a casa Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore: riassunto delle puntate precedenti

Il colpo di scena è ormai fatto: Marcello ha fermato il matrimonio, lasciando Adelaide (Vanessa Gravina) in piena tempesta emotiva e l'intera famiglia con i nervi tesi. In città si rincorrono i titoli, al Paradiso le Veneri provano a rimettere in moto la routine. Roberto, per evitare che la vicenda travolga il lancio di Paradiso Donna, ridisegna la strategia di comunicazione e invoca calma.

Anche i fratelli Marchesi, colti di sorpresa come tutti, sospendono le contromosse. Sul piano personale, invece, Caterina rischia di smarrire l'unica foto di Mario ed Enrico, dopo consulti e tentativi, scopre un percorso terapeutico che potrebbe restituirgli piena funzionalità alla mano.

Anticipazioni della puntata di domani 28 ottobre

Dopo ore di silenzio, Marcello riappare a Villa Guarnieri con un obiettivo chiarissimo: mettere sul tavolo i fascicoli della gestione del patrimonio di Adelaide e chiudere i conti, almeno sul piano pratico. Un gesto che, davanti a Umberto (Roberto Farnesi), promette scintille e apre un nuovo capitolo della loro rivalità.

In negozio, intanto, le Veneri incrociano il fidanzato di Caterina e l'incontro accende curiosità ma anche piccoli equivoci sentimentali. Johnny e Mimmo, tra confessioni e consigli, si ritrovano invece a parlare d'amore in modo più sincero del solito.

La notizia del giorno, però, è il rientro di Rosa a Milano. L'incrocio con Marcello è inevitabile e quest'ultimo dovrà finalmente spiegare il proprio passo indietro. Una confessione capace di ridisegnare i rapporti tra i due e le prospettive. Mentre Matteo e Mirella tentano di raggiungerla, Adelaide resta alle prese con una ferita ancora aperta. Umberto, dal canto suo, è convinto di aver compreso le vere ragioni della rottura e prepara la sua contromossa.

Tra orgoglio, affari e colpi di cuore, Il paradiso delle signore nell'episodio di martedì 28 ottobre promette di tenere alta tensione. La verità sulle scelte di Marcello è a un passo dall'essere svelata, ma le conseguenze potrebbero toccare tutti, dentro e fuori Villa Guarnieri.