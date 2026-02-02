Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 3 febbraio: Irene ha dei dubbi su Cesare

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 3 febbraio alle 16.00 su Rai 1, i protagonisti si trovano ad affrontare decisioni cruciali sul piano professionale e sentimentale. Tra nuove opportunità di lavoro, tensioni che riemergono e rapporti messi nuovamente alla prova, gli equilibri costruiti fino a questo momento rischiano di incrinarsi. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Dove eravamo rimasti nei giorni scorsi

Il Paradiso delle Signore

Nell'ultima puntata Agata si è trovata davanti a un bivio difficile: il tirocinio a Firenze rappresenta una svolta professionale importante, ma significherebbe allontanarsi da Mimmo proprio nel momento in cui la loro storia sta prendendo forma. Roberto, consapevole delle sue esitazioni, prova ad aiutarla a fare chiarezza, mentre il ragazzo intuisce un sacrificio che rischia di essere troppo grande.

Sul fronte della produzione cinematografica, Umberto e Odile fanno i conti con costi sempre più fuori controllo. Le difficoltà del film iniziano a farsi sentire e Umberto, pur di tenere in piedi il progetto, è costretto a muoversi con decisioni che avranno conseguenze anche sul piano personale. Enrico, intanto, vede incrinarsi l'entusiasmo per il nuovo incarico ereditato da Moretti: il ritorno improvviso di Di Meo è una sorpresa tutt'altro che piacevole.

In redazione, Rosa riceve una proposta prestigiosa che la mette al centro dell'attenzione. Marcello, combattuto tra orgoglio e gelosia, fatica ancora ad assumersi le proprie responsabilità in una relazione che appare sempre più fragile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Tancredi

La nuova puntata entra subito nel vivo con la scelta di Matteo di accettare l'offerta di Umberto e diventare delegato della produzione cinematografica. Una nomina che riempie di soddisfazione Odile, ma che accende inevitabilmente la gelosia di Ettore, sempre più insofferente al ruolo crescente di Portelli.

Rosa e Tancredi lavorano fianco a fianco all'organizzazione del convegno dedicato a Susan Sontag e la loro sintonia professionale appare evidente. Un'intesa che non passa inosservata a Marcello, deciso a tentare un riavvicinamento con gesti di gentilezza, ma sempre più tormentato dal timore di perdere terreno.

Agata prende finalmente una decisione sul suo futuro e a sorprendere tutti è Mimmo: invece di ostacolarla, la spinge ad accettare il lavoro a Firenze, dichiarandosi pronto a seguirla. Un gesto d'amore che cambia completamente la prospettiva della ragazza. Marina, travolta dalle sue insicurezze, trova in Matteo un punto di riferimento capace di rassicurarla. Irene, invece, inizia a fare i conti con i primi dubbi sul rapporto con Cesare, segno che anche per lei nulla è più così semplice.

A complicare ulteriormente il quadro arriva la scelta della Galleria del Paradiso come set del musicarello. Una decisione che entusiasma alcuni, ma che getta Ettore nell'ansia: la Galleria Milano Moda rischia di finire in secondo piano, alimentando nuove tensioni e rivalità destinate a esplodere.