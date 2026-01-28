Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 gennaio: Umberto sotto pressione, Odile fa un annuncio importante

Tra vecchie ferite che si riaprono, progetti ambiziosi e manovre sottili, la puntata in onda giovedì 29 gennaio de Il Paradiso delle Signore (su Rai 1 alle ore 16.00) mette i personaggi davanti a scelte delicate e a verità che faticano a restare nascoste. Al centro, ancora una volta, il rapporto sempre più fragile tra Rosa e Marcello e il passato di Umberto, che qualcuno sembra deciso a riportare a galla.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Il paradiso delle signore

Negli ultimi episodi de Il paradiso delle signore abbiamo visto che a Casa Puglisi il clima è vivace: Mimmo e Ciro si lasciano andare a sogni di rinnovamento per la Caffetteria, immaginando un locale più moderno e funzionale. Concetta, intanto, scopre che Agata è stata convocata per un colloquio importante, una notizia che potrebbe cambiare il suo percorso ma che la ragazza preferisce tenere per sé.

Al grande magazzino, invece, la scelta della nuova copertina di Paradiso Donna diventa l'ennesima miccia pronta a far esplodere il confronto tra Rosa e Marcello. La distanza tra i due appare sempre più evidente, soprattutto quando Marcello scopre che Rosa è rientrata da New York senza dirgli nulla e senza cercarlo neppure una volta. Una ferita che brucia e che rende la loro crisi ancora più profonda.

Nel frattempo Fulvio tende una mano a Johnny, aiutandolo a rimettere in moto il suo furgone, mentre Greta si avvicina con fare sempre più sensibile e seducente a Umberto, cercando di spingerlo a confidarsi sul suo passato.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della nuova puntata

Greta

Giovedì 29 gennaio le trame si intrecciano ancora di più nella soap daily di Rai 1. Ciro e Mimmo continuano a coltivare grandi progetti per la Caffetteria, convinti che un cambiamento possa migliorare il lavoro e dare una nuova spinta all'attività. Agata, però, chiede alla madre di mantenere il massimo riserbo sulle sue novità professionali, segno di un equilibrio ancora fragile.

Le Veneri non restano a guardare il gelo tra Rosa e Marcello: preoccupate per la coppia, provano a fare da paciere e Irene decide persino di rivolgersi a Don Saverio, sperando in un intervento risolutivo. Ma basterà a ricucire uno strappo che sembra sempre più profondo?

Intanto Greta stringe la sua tela attorno a Umberto. La sua vicinanza e il legame con Ettore risvegliano in lui ricordi lontani, legati alla famiglia e a un passato che torna a bussare con insistenza. Umberto appare combattuto, diviso tra il desiderio di proteggersi e la tentazione di lasciarsi andare a una confessione.

Spazio anche a un momento di forte tensione emotiva: Barbara chiede l'intervento urgente di Enrico per aiutare un'amica incinta, portata d'urgenza in ambulatorio. Enrico assiste al parto, vivendo un'esperienza intensa e carica di responsabilità. Infine, al Circolo, durante la conferenza stampa di presentazione del film, Odile sorprende tutti annunciando ufficialmente il fidanzamento con Ettore. Una rivelazione pubblica che non passa inosservata e che potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri già instabili del Paradiso.