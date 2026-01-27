Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 gennaio: Rosa e Marcello ai ferri corti, Greta affina le unghie

Nella puntata in onda su Rai 1 mercoledì 28 gennaio, il ritorno di Rosa da New York riapre nuove ferite, mentre al Paradiso e al Gran Caffè Amato si intrecciano ambizioni, gelosie e nuovi progetti. Le anticipazioni della soap daily.

Al Paradiso delle Signore le distanze non sono mai solo geografiche. Basta un rientro improvviso, una scelta editoriale o una confessione mancata per rimettere tutto in discussione. La puntata in onda mercoledì 28 gennaio su Rai 1 alle 16.00 gioca proprio su questi equilibri fragili: tra coppie che faticano a ritrovarsi, sogni professionali che bussano alla porta e strategie sottili che iniziano a prendere forma. Tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Cosa è successo nelle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Il ritorno di Rosa da New York ha lasciato dietro di sé più silenzi che chiarimenti a Il paradiso delle signore. Marcello scopre solo a cose fatte che lei è rientrata, e il colpo è difficile da assorbire: entrambi si interrogano su una crisi che sembra tutt'altro che risolta. Sul fronte sentimentale, anche Odile preferisce muoversi con cautela. La richiesta di Ettore di ufficializzare il fidanzamento la mette in allarme, mentre Greta spinge il fratello ad accelerare, convinta che il tempo giochi contro i loro piani.

Intanto al Gran Caffè Amato il successo rischia di trasformarsi in un boomerang. I tavoli sono sempre pieni, ma Mimmo e Ciro fanno fatica a reggere i ritmi e il malcontento dei clienti inizia a farsi sentire. Tra le novità, Enrico scopre un dettaglio inatteso del passato di Barbara, mentre per Agata arriva una convocazione importante: la scuola di restauro la vuole per un colloquio, aprendo uno spiraglio concreto sul suo futuro.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

A casa Puglisi l'aria è piena di idee e progetti. Mimmo e Ciro iniziano a fantasticare su un possibile ammodernamento della caffetteria, immaginando soluzioni per lavorare meglio e non soccombere al successo. Concetta, dal canto suo, scopre che per Agata il colloquio con la scuola di restauro è ormai realtà, un passaggio che potrebbe cambiare tutto.

Al grande magazzino, però, la tensione torna a salire. La scelta della copertina di Paradiso Donna diventa la miccia che riaccende lo scontro tra Rosa e Marcello. Il lavoro si intreccia nuovamente ai sentimenti e ogni decisione pesa il doppio, soprattutto quando le ferite sono ancora aperte e i ricordi di quanto successo solo il mese scorso riaffiorano.

C'è spazio anche per un gesto di solidarietà: grazie all'aiuto di Fulvio, Johnny riesce finalmente a rimettere in moto il suo furgone, simbolo di una ripartenza tanto pratica quanto emotiva.

Ma a muoversi con maggiore abilità è Greta. La donna si mostra sensibile e seducente con Umberto, cercando di spingerlo a confessare qualcosa del suo passato. Un avvicinamento che non è affatto casuale e che potrebbe avere conseguenze importanti, perché al Paradiso anche le confidenze, prima o poi, presentano il conto.