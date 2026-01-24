Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni settimana dal 26 al 30 gennaio: Greta raggiunge il suo scopo

Una nuova settimana sta per cominciare al Paradiso delle Signore e i fratelli Marchesi sembrano finalmente raggiungere il loro scopo. Tra Rosa e Marcello, invece, c'è maretta: ecco le anticipazioni della soap dal 26 al 30 gennaio.

La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore mette a nudo fragilità e contraddizioni di molti dei protagonisti della soap in onda su Rai 1 dal venerdì alle ore 16.00. Il rapporto tra Rosa e Marcello appare sempre più compromesso, segnato da silenzi e incomprensioni, Odile invece è pronta a fare un passo pubblico non facile. Enrico, poi, si trova davanti a una decisione professionale che potrebbe stravolgere il suo futuro.

Al grande magazzino e alla Caffetteria, intanto, le dinamiche quotidiane si intrecciano a tensioni che non possono più essere ignorate. Vediamo cosa succede nelle anticipazioni della settimana.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dal 26 al 30 gennaio 2026

Il Paradiso delle Signore 10

Le puntate de Il paradiso delle signore in onda dal 26 al 30 gennaio segnano una fase delicata per molti protagonisti. C'è chi preferisce rimandare i chiarimenti, chi è costretto a fare i conti con scelte già prese e chi, invece, decide finalmente di uscire allo scoperto. Giorno dopo giorno, le tensioni crescono e gli equilibri diventano sempre più instabili.

Lunedì 26 gennaio: boom di clienti in Caffetteria

Marcello rientra al Paradiso accolto con entusiasmo dalle Veneri, ma il clima non è del tutto disteso. Alla Caffetteria il successo di Mimmo porta più clienti del previsto e crea nuove difficoltà organizzative. Enrico prende una decisione netta sul lavoro, scegliendo l'Università e mettendo da parte l'ipotesi dell'ambulatorio. Umberto, intanto, invita Odile a riflettere sul suo rapporto con Ettore, mentre i fratelli Marchesi continuano a portare avanti il loro piano.

Martedì 27 gennaio: Odile vuole essere discreta

Rosa torna da New York, ma evita accuratamente Marcello, rendendo evidente una frattura che sembra ormai profonda. Odile chiede a Ettore di non rendere pubblico il loro legame, preferendo la prudenza. Greta teme che il piano condiviso con il fratello possa fallire da un momento all'altro. Enrico scopre che Barbara ha scelto di iscriversi a Medicina, mentre Agata riceve una convocazione dalla scuola di restauro che apre nuovi scenari.

Mercoledì 28 gennaio: Rosa e Marcello si scontrano

Marcello viene a sapere del rientro di Rosa e soffre per non averla incontrata: il loro rapporto appare sempre più fragile. Mimmo e Ciro iniziano a pensare a un rinnovamento della Caffetteria, mentre Concetta scopre del colloquio di Agata. Una discussione sulla copertina di Paradiso Donna riaccende lo scontro tra Rosa e Marcello. Fulvio, nel frattempo, aiuta Johnny a rimettere in sesto il furgone.

Giovedì 29 gennaio: le Veneri provano a portare la pace

Greta cerca di spingere Umberto a parlare del suo passato, convinta che sia il momento giusto per farlo uscire allo scoperto. Agata chiede alla madre di mantenere il riserbo sul colloquio. Le Veneri, sempre più preoccupate per Rosa e Marcello, tentano una mediazione e Irene decide di rivolgersi a Don Saverio. Umberto osserva il legame tra Ettore e Greta con un velo di nostalgia.

Venerdì 30 gennaio:

Un'emergenza riporta Barbara ed Enrico a collaborare, spingendo quest'ultimo a rimettere in discussione le sue scelte professionali. Durante una conferenza stampa, Odile ufficializza il fidanzamento con Ettore. Agata riceve una proposta di lavoro che potrebbe costringerla a lasciare Milano. Tancredi, senza volerlo, alimenta una nuova discussione tra Rosa e Marcello, mentre Umberto confida a Greta un segreto legato a suo fratello, destinato a pesare sugli equilibri futuri.