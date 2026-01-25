Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 26 gennaio: boom di prenotazioni in Caffetteria, Odile in guardia

Marcello e Rosa tornano al Paradiso ma si evitano, Umberto mette in guardia Odile e la Caffetteria riceve tantissime prenotazioni. Ecco cosa accadrà il 26 gennaio nella soap di Rai 1.

Nuovi sviluppi attendono i protagonisti de Il Paradiso delle Signore nella puntata in onda lunedì 26 gennaio su Rai 1, come sempre alle ore 16.00. Tra rientri importanti, decisioni professionali che segnano un punto di svolta e intrecci sentimentali sempre più complessi, il grande magazzino torna a essere il fulcro delle vicende della soap daily.

E mentre alcuni personaggi cercano certezze, altri continuano a muoversi nell'ombra, pronti a cambiare le carte in tavola. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo episodio nelle anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

La settimana a Il paradiso delle signore si è chiusa con due ritorni importanti. Fulvio ha scelto di restare al Paradiso, confermando la sua fiducia nel grande magazzino, mentre Marcello ha accettato di rientrare nello staff, segnando un nuovo capitolo della sua storia professionale.

Sul fronte delle soddisfazioni personali, Agata ha ottenuto l'ammissione al corso di restauro, una conquista che profuma di futuro, mentre Mimmo ha assaporato un successo inaspettato. Un articolo di giornale ha celebrato il suo soufflé con parole di elogio, trasformando la Caffetteria nel luogo più chiacchierato (e prenotato) del quartiere.

Non sono mancati, però, i nodi più delicati. Zia Sandra ha scoperto che Johnny vive con Irene e non ha perso tempo a metterla in guardia, temendo le conseguenze sul rapporto con Cesare. Intanto Rosa ha chiamato da New York, portando con sé una ventata di nostalgia e domande irrisolte. Sul piano sentimentale, Odile si è lasciata convincere che il gesto di Ettore fosse una prova d'amore sincera, ignara di essere finita al centro dei veri piani dei fratelli Marchesi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Rosa e Marcello

Lunedì 26 gennaio si apre con un'accoglienza calorosa: le Veneri festeggiano il ritorno di Marcello Barbieri, che rientra ufficialmente al Paradiso tra sorrisi e aspettative. La sua presenza promette di rimescolare equilibri e dinamiche (non solo lavorative). Nel frattempo, alla Caffetteria il successo di Mimmo si traduce in una vera e propria invasione di clienti: il locale è preso d'assalto e il giovane cuoco assapora il lato più luminoso della notorietà.

Per Enrico, invece, è il momento delle scelte difficili. Dopo aver valutato con attenzione, decide di rinunciare all'offerta di Moretti come medico dell'ambulatorio e di accettare quella del Rettore dell'Università. Una decisione che segna una svolta importante e che potrebbe cambiare il suo percorso professionale in modo definitivo.

Sul fronte dei sentimenti, Umberto invita Odile a riflettere con lucidità sulla sua situazione amorosa, come se avvertisse che qualcosa non torna. E in effetti, mentre lei cerca certezze, i fratelli Marchesi continuano a tessere il loro piano nell'ombra, pronti a colpire quando meno se lo aspetta.