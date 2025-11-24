Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 novembre: una partita speciale con una star del calcio

Rosa è in fibrillazione per la proposta di matrimonio di Marcello, ma al Paradiso tutti si preparano a regalare una gioia ai bambini della casa famiglia. Cosa avrà in mente Roberto?

La puntata del 25 novembre de Il Paradiso delle Signore porta in scena un intreccio di storie che alterna romanticismo, tensioni familiari e iniziative dal forte valore sociale. Dopo una serie di episodi ricchi di svolte, il grande magazzino milanese è pronto a fare da sfondo a nuovi cambi di rotta per i protagonisti, tra chi decide di fare un passo importante nella vita privata e chi si ritrova ad affrontare imprevisti e decisioni delicate. Scopriamo tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio, alle 16.00 su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Marcello

Nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore una delle notizie più importanti ha riguardato Marcello, che ha trovato il coraggio di chiedere a Rosa di sposarlo. La proposta, accolta con grande emozione, è stata subito condivisa con Irene e Delia, coinvolte nell'entusiasmo della futura sposa.

Al Paradiso ha fatto il suo ingresso anche una celebrità del mondo del calcio, l'allenatore dell'Inter Helenio Herrera, la cui presenza in store ha acceso la fantasia di Roberto, deciso a sfruttare al meglio l'occasione. Sul fronte sentimentale, Odile è apparsa sempre più intrappolata nel gioco seduttivo di Ettore, mentre Fulvio e Johnny hanno riscoperto la ciclofficina creata da Armando, rimasta ferma dopo la partenza di Alfredo.

Intanto Marina ha portato a Matteo una notizia carica di speranza: il loro film potrebbe approdare sugli schermi americani. Anche Irene ha vissuto un piccolo passo avanti nella sua vita privata, accettando l'invito di Cesare a una serata al cinema. Cosa ci aspetta quindi nel nuovo episodio della soap?

Anticipazioni della puntata del 25 novembre de Il Paradiso delle Signore

Nel nuovo episodio l'attenzione si sposta su diversi fronti. Fulvio riceve la conferma dell'arrivo imminente di Mario a Milano, una novità che mette in moto Caterina, decisa ad organizzare una cena di benvenuto curata in ogni dettaglio. A consigliarla è Agata, che la sprona a preparare un'accoglienza all'altezza della situazione.

Un imprevisto all'Atelier genera momenti di agitazione tra le Veneri, ma Johnny interviene con prontezza per rimettere ordine e risolvere il problema. Enrico, intanto, trova il modo di coinvolgere ancora una volta Helenio Herrera, proponendo una partita di calcio in piazzetta con i bambini della casa-famiglia: un appuntamento che promette di trasformarsi in una festa per tutto il quartiere.

Botteri viene richiamato da un'urgenza familiare che lo costringe a rivedere i suoi piani, mentre sul versante sentimentale Rosa compie una scelta decisiva, preparando il trasferimento a casa di Marcello. I programmi di Caterina rischiano invece di essere compromessi da un problema lavorativo che potrebbe trattenere Mario lontano da Milano, ma Agata la incoraggia a non annullare la cena e a mantenere viva la speranza che la situazione possa risolversi in tempo per l'atteso incontro.