Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 25 febbraio: Michelino fa preoccupare tutti

Nella soap daily di Rai 1 basta veramente poco per passare dal profumo di caffè alle tensioni che si tagliano con il coltello. La puntata di mercoledì 25 febbraio de Il Paradiso delle Signore promette di muoversi su più fronti: scelte di cuore, rivalità mai sopite e un'emergenza sanitaria che riaccende un incubo già vissuto.

E mentre in TV impazza il Festival di Sanremo, dentro il grande magazzino ognuno è chiamato a fare i conti con ciò che prova. Le anticipazioni del nuovo episodio.

Dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore

Le ultime ore non sono state semplici per i Puglisi. La partenza di Agata, seguita da Mimmo, ha lasciato un vuoto concreto in Caffetteria, tra turni da coprire e piccoli imprevisti domestici che si sommano alle responsabilità quotidiane. Eppure la famiglia sceglie di reagire con il sorriso, trasformando le difficoltà in un'occasione per stringersi ancora di più.

Intanto Irene, trascinata dall'entusiasmo del Festival, aveva proposto alle Veneri una serata tutta al femminile davanti alla televisione. Un'idea leggera, quasi adolescenziale, che però si complica quando Cesare le rivolge un invito personale. Per lei non è solo una questione di organizzazione, ma di priorità: cosa preferire, l'amicizia o un possibile nuovo inizio?

Sul fronte sentimentale, la rottura tra Rosa e Marcello non passa inosservata. Tancredi, venuto a conoscenza della separazione, sente riaccendersi un sentimento che non ha mai davvero archiviato. Marcello, dal canto suo, prova a rifugiarsi nel lavoro e studia un piano per dare nuova linfa al Paradiso Market. Umberto, invece, confida a Marta la sua inquietudine: i comportamenti di Ettore non lo convincono e teme che Odile possa restare coinvolta in qualcosa di più grande di lei.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Concetta

Mercoledì 25 febbraio Il paradiso delle signore si apre con una nuova emergenza in Caffetteria. L'assenza di Mimmo costringe Concetta a rimboccarsi ancora una volta le maniche. È una donna pratica, abituata a non tirarsi indietro, ma la fatica comincia a farsi sentire. La sensazione è che serva una svolta prima che la situazione sfugga di mano.

Irene, intanto, resta sospesa tra due mondi. Da una parte l'invito di Cesare, che potrebbe rappresentare un passo in avanti concreto nella loro conoscenza. Dall'altra le Veneri e quella ritualità condivisa che sa di casa. La sua decisione dirà molto di ciò che è pronta a cambiare nella sua vita.

Botteri prepara una doppia sorpresa per Delia, un gesto che promette di alleggerire l'atmosfera e di spostare per un attimo l'attenzione dai problemi. Ma il clima si fa subito più teso quando Odile e Umberto si scontrano apertamente su Ettore. Lui, contro il parere di Greta, ha scelto di volare a Londra per incontrare la madre. Un viaggio che alimenta sospetti e divisioni, con Marta spettatrice involontaria di un acceso confronto tra i fratelli Marchesi.

Il momento più delicato riguarda però Michelino. Il bambino accusa un malore che preoccupa tutti e spinge Enrico a ipotizzare una grave intossicazione, simile a quella che aveva colpito Anita e i piccoli della casa famiglia. Un pensiero che riporta alla memoria giorni difficili e che potrebbe aprire scenari inquietanti. Al Paradiso, ancora una volta, nulla è davvero sotto controllo.