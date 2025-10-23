Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 24 ottobre: Fulvio tormentato dai dubbi sul suo ruolo di padre

Ultimo appuntamento settimanale per Il Paradiso delle Signore, che torna venerdì 24 ottobre alle 16.00 su Rai 1 con un episodio che intreccia padri in crisi, coppie in cerca di equilibrio e una decisione che rischia di cambiare tutte le carte in tavola. Il tutto proprio a ridosso di un matrimonio, quello sospirato tra Marcello e Adelaide. Ecco dove eravamo rimasti e le anticipazioni della nuova puntata.

Riassunto delle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore

Dopo l'incontro con Marcello, Rosa ha imboccato una strada drastica, decisa a riprendersi il controllo della propria vita. Fulvio, disorientato dal rapporto con la figlia Caterina, ha chiesto aiuto a Concetta, mentre in atelier la giovane ha trovato il coraggio di confidare alle Veneri l'esistenza di un amore tenuto nascosto.

Sul fronte maschile, Ciro ha scoperto che Johnny dormiva sul ballatoio e ha perso la calma, ma a riportare ordine ci ha pensato Mimmo, che ha chiuso la questione con praticità. Intanto Marcello, dopo aver rivelato a Matteo la verità sulla notte dell'aggressione a Rosa, ha scelto di archiviare i fantasmi del passato e di ricostruire la serenità con Adelaide, puntando a un presente più limpido.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata del 24 ottobre

A Il paradiso delle signore l'ora delle scelte è arrivata. Fulvio scopre l'amore segreto di Caterina e, travolto dai dubbi sul proprio ruolo di padre, si confida con Roberto: un confronto sincero che lo spinge ad affrontare la verità con meno rigidità e più ascolto. In parallelo, Delia e Botteri ritrovano la loro intesa, una tregua sentimentale che riporta luce nei corridoi del grande magazzino.

Sul fronte Guarnieri, Umberto stupisce tutti offrendo una proposta di pace ad Adelaide. Un gesto che potrebbe aprire a un nuovo equilibrio, ma che con la Contessa non è mai solo quello che sembra. Accetterà davvero la mano tesa o leggerà nell'offerta l'ennesima mossa di strategia?

Il fulcro narrativo dell'episodio è però Marcello. Alla vigilia delle nozze, l'uomo prende una decisione struggente, una scelta che sa di sacrificio e di amore, destinata a lasciare il pubblico col fiato sospeso fino all'ultima scena e a ridisegnare più di un rapporto al Paradiso.

L'appuntamento è per venerdì 24 ottobre alle ore 16.00 su Rai 1 con il nuovo episodio della soap pomeridiana ambientata nella Milano degli anni '60.