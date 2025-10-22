Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 ottobre: è il momento delle confessioni per Marcello e Caterina

Tra chi tenta di ricucire legami e chi decide di cambiare rotta, la puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 23 ottobre, alle 16.00 su Rai 1, ci porta come sempre al centro delle vite di Rosa, Marcello, Adelaide e delle Veneri. È l'ora della resa dei conti al grande magazzino: alcuni segreti e soprattutto verità scomode, stanno finalmente per essere rivelate e alleggeriranno non di poco il cuore dei diretti interessati. Ecco nel dettaglio le anticipazioni dell'episodio di domani.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Il Paradiso delle Signore, Odile

Negli ultimi episodi, Odile ha messo gli occhi sul talento di Greta proponendole un ruolo chiave alla GMM, mossa che si intreccia con i piani dei fratelli Marchesi e che potrebbe spostare equilibri creativi e personali. Al Paradiso, Irene è alla ricerca di una nuova Venere per riorganizzare il reparto: un'urgenza che mette sotto pressione l'intero staff e riaccende piccole rivalità tra banco e atelier.

Delia, intanto, si tormenta: la sua scelta di andare alla sfilata degli Ambrosini senza Gianlorenzo non è solo un gesto frainteso, ma il punto di partenza per un confronto che lei stessa teme e rimanda, pensandone le possibili conseguenze. Sul fronte familiare, Fulvio ha scoperto omissioni che incrinano la fiducia verso Caterina, pronta però ad aprirsi con le colleghe e a misurare la portata delle proprie emozioni.

Nel frattempo, in negozio corre voce della proposta di Marina di cantare alle nozze della contessa, ipotesi che divide e che racconta quanto le ambizioni artistiche possano urtare suscettibilità. E tra i corridoi del grande magazzino cresce l'attesa per il confronto tra Rosa e Marcello: lei ha chiesto di vederlo, lui prova a rimettere ordine nella propria vita e nel rapporto con Adelaide, tra orgoglio e rimpianto, con la consapevolezza che quel faccia a faccia potrebbe essere un vero detonatore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dell'episodio del 23 ottobre

Il Paradiso delle Signore

A Il paradiso delle signore domani toccherà a Rosa scegliere: la giovane, scossa dagli ultimi eventi, prende in mano il proprio destino con una decisione che potrebbe ridisegnare sia il futuro professionale sia quello sentimentale. Marcello2, dopo aver fatto chiarezza con Matteo e con se stesso, tenta di ritrovare equilibrio accanto ad Adelaide, lasciandosi alle spalle errori e ombre.

Mentre in atelier rimbalzano confidenze, Caterina trova finalmente la forza di rivelare alle Veneri il sentimento che custodisce da tempo, accettandone le conseguenze. Sul versante domestico, Fulvio si sente in difficoltà con la figlia e si rivolge a Concetta, cercando una mediazione che salvi il dialogo prima che sia troppo tardi. Nel quartiere, la notte passata da Johnny sul ballatoio accende gli animi: Ciro pretende spiegazioni, ma sarà Mimmo a riportare la calma con una soluzione pragmatica.

In negozio, intanto, la macchina del Paradiso non si ferma: nuove responsabilità, piccole gelosie e grandi ambizioni preparano il terreno a ulteriori colpi di scena.

Quella del 23 ottobre è quindi una puntata di delicate confessioni e scelte coraggiose, perché al Paradiso anche un dettaglio può cambiare tutto.