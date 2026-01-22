Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 gennaio: Marcello torna al grande magazzino...e Fulvio?

Al Paradiso delle Signore l'aria si fa frizzante come un soufflé riuscito alla perfezione. La puntata di venerdì 23 gennaio, in onda alle 16.00 su Rai 1, chiude la settimana con decisioni importanti, ritorni e ripensamenti, ma soprattutto sentimenti che iniziano a essere messi alla prova.

Tra il grande magazzino che ritrova pezzi importanti del suo staff e dinamiche private sempre più intricate, la quotidianità milanese si muove su un filo sottile fatto di fiducia, ambizione e qualche silenzio di troppo. Le anticipazioni del nuovo episodio.

Riassunto delle puntate precedenti

Odile

La puntata di giovedì 21 gennaio ha chiarito diversi nodi a Il paradiso delle signore. La decisione di Caterina ha spinto Fulvio a interrogarsi seriamente sul suo futuro lavorativo, mentre Johnny ha ascoltato una conversazione tra Delia e Irene che lo riguarda direttamente, restando colpito dal contenuto e dalle implicazioni.

Zia Sandra, intanto, ha deciso di vederci chiaro sul rapporto tra la nipote e Cesare, arrivando a scoprire un aspetto molto personale che rischia di avere conseguenze concrete.

Al grande magazzino Marina ha dimostrato ancora una volta di essere una testimonial affidabile, trasformandolo in un set organizzato e professionale. In Caffetteria, invece, Mimmo ha raccolto i frutti dei consigli di Caterina: il suo soufflé ha convinto un cliente influente, aprendo la strada a un riconoscimento più ampio. Sul fronte economico, Umberto ha deciso di finanziare il musicarello, spiegando a Odile che l'idea è stata suggerita da Ettore.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Il Paradiso delle Signore

Nella puntata che chiude la settimana nella soap daily di Rai 1 arrivano decisioni definitive. Fulvio comunica a Roberto la scelta di restare al Paradiso, mentre Marcello accetta di rientrare nello staff del grande magazzino, riportando stabilità in un momento delicato. Enrico, dal canto suo, riceve un'offerta di lavoro dal Rettore dell'Università e si trova davanti a un bivio professionale che richiede una valutazione attenta.

Per Agata, poi, arriva una notizia positiva: l'ammissione al corso di restauro rappresenta un traguardo importante. In Caffetteria si festeggia Mimmo, elogiato da un articolo di giornale che celebra il successo del suo soufflé. Sul piano personale, però, emergono nuove tensioni poiché zia Sandra scopre che Johnny vive con Irene e mette in guardia la nipote sulle possibili ripercussioni nel rapporto con Cesare.

La telefonata di Rosa da New York riporta al centro legami rimasti in sospeso con Marcello e la contessa, mentre Odile interpreta il gesto di Ettore come una conferma dei suoi sentimenti, senza sapere che dietro quella scelta si muovono i piani ben più complessi dei fratelli Marchesi.