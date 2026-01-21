Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 22 gennaio: il soufflé di Mimmo conquista un cliente misterioso

Il grande magazzino milanese si trasforma in un set vero e proprio, ma è in caffetteria che Mimmo sorprende tutti cucinando una prelibatezza. Le anticipazioni della nuova puntata della soap di Rai 1.

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore giovedì 22 gennaio su Rai 1, come sempre alle ore 16.00. La puntata si preannuncia ricca di sviluppi importanti, come alcune decisioni personali che fanno discutere, ma anche segreti origliati (per sbaglio?) e nuove dinamiche al grande magazzino.

Al centro della scena ci saranno le conseguenze del malore di Fulvio, le prelibatezze culinarie di Mimmo e un Paradiso che, per un giorno, si trasforma in un vero e proprio set. Tutti i dettagli nelle anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti

Il ritorno improvviso di zia Sandra a Milano ha scompaginato gli equilibri di Irene. Scoprire che la nipote ha trascorso il Natale con Cesare accende in lei una curiosità insistente, tutt'altro che discreta. Intanto, sul fronte lavorativo, Ettore si trova a fronteggiare un ostacolo serio: il musicarello rischia di saltare per mancanza di fondi. La sua richiesta d'aiuto a Umberto non è solo un gesto professionale, ma un tentativo disperato di non deludere Odile.

A spezzare la quotidianità è però il malore improvviso di Fulvio. Proprio mentre intercetta Caterina in partenza per Roma, l'uomo crolla a terra costringendo la figlia a rinunciare al viaggio e a rimettere tutto in discussione. L'amore, il lavoro e i sogni passano in secondo piano per Caterina perché ora conta solo una cosa: la salute del padre. Una scelta che lascia il segno e che apre interrogativi anche per Fulvio, ora sempre più incerto sul suo futuro al lavoro.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Nella puntata di giovedì 22 gennaio, Il paradiso delle signore cambia ritmo e atmosfera. La decisione di Caterina di restare accanto al padre spinge Fulvio a interrogarsi seriamente sull'idea di lasciare il lavoro, in un momento di fragilità che lo rende più sincero che mai.

Al magazzino, intanto, Marina si conferma una presenza magnetica: per qualche ora il Paradiso si trasforma in un vero set e l'attrice dimostra di essere la testimonial perfetta. L'iniziativa accende nuove idee anche in Marcello, sempre più orientato a sfruttare l'immagine di Marina per promuovere i prodotti dell'azienda per cui lavora.

Non mancano però le ombre. Johnny ascolta per caso una conversazione tra Delia e Irene che lo riguarda da vicino e ne resta profondamente turbato. Le parole captate aprono a pensieri inaspettati, mentre zia Sandra continua a indagare su Cesare arrivando a scoprire una verità intima e delicata sulla nipote Irene.

A sorpresa, la leggerezza arriva dalla Caffetteria. Grazie ai consigli di Caterina, Mimmo prepara un soufflé impeccabile che conquista i clienti, in particolare uno sguardo influente e misterioso. Un successo che potrebbe avere conseguenze positive per il ragazzo.