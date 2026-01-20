Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 21 gennaio: Fulvio prova a fermare Caterina ma ha un malore

C'è un'aria tesa al grande magazzino e non è solo colpa dell'inverno milanese. Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, infatti, alcune decisioni prese di getto creano scompiglio tra i protagonisti arrivando ad avere anche risvolti drammatici.

Se Umberto potrebbe diventare il principale finanziatore del musicarello, Fulvio è vittima di un malore improvviso che sconvolge sua figlia Caterina. Scopriamo di più nelle anticipazioni dell'episodio di mercoledì 21 gennaio, alle 16.00 su Rai 1.

Riassunto delle puntate precedenti

Ettore Marchesi

Negli ultimi episodi il grande magazzino è diventato il palcoscenico perfetto per nuove illusioni e vecchie incomprensioni. Marina ha deciso di mettersi in gioco fino in fondo, indossando la divisa delle Veneri per calarsi nel ruolo da protagonista del film: una scelta che non passa inosservata e che cattura subito sguardi, curiosità e qualche malumore. La sua presenza a Il paradiso delle signore cambia gli equilibri e alimenta aspettative che vanno ben oltre il lavoro.

Sul fronte sentimentale, invece, Irene si è ritrovata a fare i conti con la gelosia dopo aver assistito a un bacio tra Johnny e Barbara. Un gesto che sembrava inequivocabile e che l'ha profondamente ferita, salvo poi rivelarsi meno sincero di quanto apparisse. La spiegazione di Johnny, però, non basta a cancellare del tutto i dubbi.

Intanto Enrico ha iniziato a collaborare con lo studio del dottor Moretti, scoprendo in questa nuova esperienza stimoli inaspettati e un entusiasmo che non provava da tempo, mentre Marcello ha ricevuto una proposta di lavoro capace di spiazzarlo e di metterlo davanti a nuove ambizioni. A casa di Fulvio, però, il clima è tutt'altro che leggero: l'uomo si è confidato con Concetta, ammettendo il peso delle bugie raccontate a Caterina, senza sapere che la figlia stesse già progettando una fuga segreta verso Roma.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Il Paradiso delle Signore

La presenza di Marina Valli al Paradiso accende una lampadina nella mente di Marcello. L'idea è sfruttare quell'immagine così convincente per promuovere alcuni prodotti dell'azienda per cui lavora: un'intuizione che potrebbe rivelarsi vincente, ma che rischia anche di mescolare ancora una volta lavoro e sentimenti.

A riportare scompiglio, però, è soprattutto il ritorno improvviso di zia Sandra a Milano. La donna scopre che Irene ha trascorso il Natale con Cesare e non accetta spiegazioni vaghe: vuole conoscerlo, subito. Un incontro che garantisce scintille e che mette Irene sotto pressione proprio quando pensava di aver ritrovato un po' di serenità.

Nel frattempo il musicarello attraversa un momento critico. Ettore informa Umberto delle difficoltà economiche del progetto e gli chiede un aiuto concreto, finanziare il film per non deludere Odile che vede in quel lavoro una vera occasione di riscatto.

Il colpo di scena più duro, però, riguarda Fulvio e Caterina. L'uomo intercetta la figlia mentre sta per partire alla volta di Roma per raggiungere Mario, ma viene colto da un improvviso malore. La paura è tanta e Caterina, scossa, prende una decisione drastica: rinuncia al viaggio e all'idea di scappare, scegliendo di restare accanto al padre. Un gesto che cambia tutto e che costringe Fulvio a rimettere in discussione anche il suo futuro, arrivando a valutare le dimissioni dal lavoro pur di non perdere ciò che conta davvero.