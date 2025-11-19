Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 20 novembre: Mimmo cambia vita, Marcello scopre tutto del prestito

Tra Marcello e Rosa c'è aria di burrasca a causa del prestito, mentre per Mimmo si apre una nuova fase della vita e qualcuno dall'Inter chiama Enrico. Cos'altro vedremo giovedì 20 nella soap di Rai 1?

Le vicende del grande magazzino milanese continuano a intrecciare famiglia, ambizioni e sentimenti. La puntata di giovedì 20 novembre de Il Paradiso delle Signore, come sempre alle 16.00 su Rai 1, mette sul tavolo svolte importanti per Mimmo, Ciro, Marcello e Rosa, mentre in redazione un servizio fotografico e un incontro di lavoro faranno prendere direzioni inaspettate alle vite dei protagonisti. Vediamo cosa ci aspetta nel nuovo episodio della soap con le anticipazioni.

Dove eravamo rimasti nelle scorse puntate de Il Paradiso delle Signore

Mimmo, Il Paradiso delle Signore

Alla fine della puntata di mercoledì 19 novembre, Mimmo si è trovato a fare i conti con una decisione destinata a cambiare il suo futuro: lasciare il Corpo di Polizia. Una scelta che ha acceso lo scontro con il padre, ma che questa volta ha visto Ciro schierarsi dalla sua parte, sorprendendo tutti e rompendo gli equilibri familiari a cui eravamo abituati.

Fuori dal grande magazzino, intanto, Irene si è imbattuta in una giovane donna dal carattere spigoloso, che non ha risparmiato critiche agli abiti esposti nella vetrina principale del Paradiso. Quello che sembra un semplice battibecco si rivela però l'inizio di una conoscenza destinata a lasciare il segno, aprendo per la Venere a nuove opportunità e forse a qualche imprevisto.

Sul fronte economico, Marcello sta ancora pagando il prezzo della rottura con Adelaide. Per rialzarsi, Barbieri ha deciso di buttarsi in un nuovo settore, quello degli elettrodomestici industriali, cercando di rilanciare la propria attività. La banca però gli ha negato il prestito, mandando in fumo i suoi piani. A quel punto è intervenuta Rosa, determinata ad aiutarlo e pronta a muoversi in prima persona per trovare una soluzione.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Il Paradiso delle Signore, Tancredi (Flavio Parenti)

Nella puntata di giovedì 20 novembre de Il paradiso delle signore i riflettori tornano sul rapporto tra Ciro e Mimmo. Il primo è deciso a sostenere il ragazzo nel suo nuovo cammino, ma la presenza di Johnny rende tutto più complicato. Trovare un equilibrio non sarà semplice, soprattutto mentre si cerca per Mimmo un lavoro stabile che gli permetta di ripartire davvero da zero.

Proprio Johnny avrà un ruolo chiave nello sbloccare la situazione, aiutando Mimmo a trovare l'occasione giusta per rimettersi in carreggiata. Un passaggio importante, che potrebbe segnare l'inizio di una nuova vita lontano dalla divisa e dalle aspettative del passato.

Novità anche per Enrico, che riceve una chiamata inaspettata dal medico sociale dell'Inter: il suo intervento è richiesto per un consulto cardiologico dopo il malore di un giocatore. Per il dottore sarà l'occasione per un incontro speciale, destinato a lasciare il segno nella sua storia personale e professionale.

Sul fronte di Marcello e Rosa, poi, la tensione sale sempre di più. Barbieri scopre che la giovane si è rivolta a Tancredi (Flavio Parenti) per sbloccare il prestito in banca a suo favore e reagisce male, sentendosi scavalcato e messo di fronte a un aiuto che non aveva chiesto. Tra i due non mancheranno fraintendimenti e parole dure, mentre il legame che li unisce verrà messo alla prova. La burrasca sarà solo passeggera o avrà ripercussioni sui due?

Al Paradiso, infine, Ettore e Odile sono alle prese con un servizio fotografico che, invece di procedere secondo i piani, prende una piega del tutto inattesa. Un imprevisto infatti rischia di mandare all'aria l'intero lavoro e nei prossimi giorni porterà a nuovi sviluppi e qualche sorpresa per il grande magazzino più famoso della tv.