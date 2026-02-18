Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 febbraio: Marcello geloso di Rosa e Tancredi

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 19 febbraio alle ore 16.00 su Rai 1, i nodi vengono al pettine. Dopo giorni di attriti e sospetti, le tensioni esplodono sia sul piano professionale sia su quello personale. Tra un piano che prende forma a Villa Guarnieri e un confronto inevitabile al Circolo, i protagonisti sono chiamati a fare i conti con decisioni che potrebbero cambiare i loro rapporti in modo definitivo. Le anticipazioni del nuovo episodio della soap daily.

Riassunto delle puntate precedenti

Tancredi

Negli scorsi episodi de Il paradiso delle signore le cose non sono state affatto semplici. In redazione, Marcello e Rosa hanno continuato a scontrarsi sulle scelte per il nuovo numero di Paradiso Donna, costringendo Roberto a intervenire per trovare un compromesso che salvasse il lavoro e i rapporti personali. Intanto Matteo ha deciso di spiegare al fratello il vero motivo della sua partenza per Londra, lasciando intendere che dietro quel viaggio ci sia qualcosa di più profondo.

A Villa Guarnieri, la fiducia di Odile nei confronti di Ettore ha aperto uno spiraglio pericoloso: la giovane, ignara delle reali intenzioni dell'uomo, gli ha offerto la possibilità di avvicinarsi alla cassaforte di Umberto. Con il Commendatore impegnato a Monza sul set cinematografico, Ettore e Greta hanno quindi iniziato a intravedere l'occasione giusta per agire. Nel frattempo, l'incidente di Johnny ha scosso il grande magazzino e Irene ha dimostrato quanto tenga davvero a lui.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

La puntata del 19 febbraio della soap daily di Rai 1 si concentra su due fronti destinati a incrociarsi anche sul piano emotivo. Da una parte Concetta continua a essere in apprensione perché Ciro non ha ancora trovato un sostituto per Mimmo: un ritardo che non è solo pratico, ma che pesa sull'equilibrio del magazzino e sulla serenità della famiglia. L'incertezza inizia a trasformarsi in pressione e ogni giorno che passa rende più evidente quanto quella mancanza stia creando malumori e nervosismi. Concetta teme che la situazione possa sfuggire di mano e che le difficoltà organizzative finiscano per riflettersi anche nei rapporti personali.

Dall'altra parte, l'assenza di Umberto offre a Ettore e Greta la finestra perfetta per avvicinarsi alla cassaforte senza destare sospetti. Il piano, finora rimasto nell'ombra, entra concretamente nel vivo e ogni dettaglio diventa importantissimo. La fiducia con cui Odile ha consegnato un accesso così delicato rischia di ritorcersi contro di lei poiché se qualcosa dovesse andare storto, le conseguenze non sarebbero solo materiali. A Villa Guarnieri si respira un'aria carica di tensione, perché basta un passo falso per far crollare tutto.

Sul fronte sentimentale, Roberto tenta di alleggerire l'umore di Marcello proponendogli una serata al Circolo. L'idea nasce con le migliori intenzioni, ma si rivela un boomerang. Appena arrivato, Marcello si trova davanti Rosa insieme a Tancredi, affiatati mentre lavorano all'intervista destinata a uscire su Paradiso Donna. La scena lo colpisce nel profondo e riaccende una gelosia che non riesce più a controllare.

Quella che doveva essere una pausa dai problemi si trasforma così in un momento di verità. Tra sguardi tesi e parole rimaste in sospeso, Marcello e Rosa sono costretti ad affrontare i propri sentimenti senza più schermi. E mentre a Villa Guarnieri qualcuno rischia grosso, al Circolo si gioca una partita altrettanto decisiva: quella del cuore.