Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 18 febbraio: Odile spiana la strada a Ettore

Prosegue su Rai 1 l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore. Nella puntata in onda il 18 febbraio le tensioni si concentrano attorno ai fratelli Marchesi e ai sospetti sempre più forti di Umberto, mentre al grande magazzino e a Villa Guarnieri si preparano decisioni che rischiano di stravolgere gli assetti.

Tra missioni all'estero, rivalità professionali e gesti dettati dal cuore, la situazione si fa ogni giorno più delicata per i protagonisti della soap daily. Scopriamo cosa succederà con le anticipazioni di puntata.

Riassunto delle puntate precedenti

Il Paradiso delle Signore

Negli ultimi giorni Odile si è mostrata sempre più coinvolta sentimentalmente da Ettore, senza intuire le vere intenzioni che lui e sua sorella Greta stanno coltivando nell'ombra. I due, infatti, sono determinati a recuperare una lettera che il padre aveva inviato a Umberto, un documento che potrebbe cambiare molti equilibri.

Intanto Agata ha ricevuto un telegramma che non si aspettava dalla soprintendenza di Firenze: la convocazione è stata anticipata di una settimana. Una notizia che riempie di entusiasmo la ragazza ma mette in agitazione Ciro e Concetta, preoccupati per l'organizzazione della Caffetteria. Come se non bastasse, Mimmo non ha ancora un sostituto e l'ansia cresce.

Sul fronte editoriale, Rosa ha trovato un'idea brillante per il prossimo numero di Paradiso Donna, subito apprezzata da Tancredi. Marcello, però, non ha condiviso l'entusiasmo e tra i due è riesploso il conflitto, segno che la loro sintonia è ancora fragile e che non tutto è stato risolto. A riportare un minimo di equilibrio ci ha pensato Roberto con una soluzione di compromesso: quanto reggerà la "tregua"?

Nel frattempo Umberto, sempre più diffidente verso Ettore, ha deciso di muoversi e ha chiesto a Matteo di volare a Londra per scavare nel passato dei fratelli Marchesi. Una missione delicata, che Matteo ha scelto di condividere con suo fratello, consapevole dei rischi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del nuovo episodio

Greta Marchesi

La puntata di mercoledì de Il paradiso delle signore ruota attorno a un gesto che potrebbe avere conseguenze imprevedibili. Odile, convinta di potersi fidare ciecamente di Ettore, gli offre l'occasione perfetta per accedere alla cassaforte di Umberto a Villa Guarnieri. Un atto d'amore che, in realtà, spalanca la porta ai piani dei Marchesi. Con il Commendatore lontano e impegnato altrove, infatti, Ettore e Greta sono pronti a giocare la loro partita fino in fondo.

Nel frattempo Matteo mette a nudo le ragioni della sua partenza per Londra, rendendo chiaro che l'ombra dei sospetti su Ettore è ormai troppo ingombrante per essere ignorata. La sua scelta segna un nuovo passo nella guerra silenziosa tra Umberto e i fratelli Marchesi.

Al magazzino, invece, un imprevisto scuote la quotidianità: Johnny rimane coinvolto in un incidente. Irene, che sta vivendo un momento sereno accanto a Cesare e ha appena chiarito con Rebecca, non esita a correre in suo aiuto. La sua reazione, premurosa e istintiva, rivela quanto il legame con Johnny sia ancora profondo.

Tra intrighi, partenze e paure, Il Paradiso delle Signore costruisce così un episodio denso di emozioni e colpi di scena. E mentre qualcuno parte per cercare la verità, qualcun altro rischia di consegnarla nelle mani sbagliate.