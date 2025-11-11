Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 novembre: Milano in fermento, Agata e Mimmo raccontano l’alluvione

Tra i racconti di cosa è successo a Firenze, amori in bilico e rivalità al Circolo, ecco cosa succederà nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore.

Nuova puntata mercoledì 12 novembre per la soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore: il lancio del nuovo disco di Marina Valli, "Quello che non so dirti", diventa l'evento attorno a cui ruotano ambizioni, gelosie e strategie. Mentre la città guarda alla raccolta fondi per le zone alluvionate, in boutique e al Circolo c'è chi trama, chi si mette in gioco e chi torna con il fango ancora addosso ma le idee più chiare. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo episodio con le anticipazioni.

Riassunto delle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore, Rosa Camilli

Marta ha bussato alla porta più scomoda, quella di Umberto, per tentare di dare una mano a Enrico: una mossa che apre scenari imprevedibili nei delicati equilibri familiari. Intanto al Paradiso è partito il lavoro per un'idea ambiziosa, presentare il disco di Marina con una serata benefica, trasformando la boutique in un piccolo teatro dove moda e musica si intrecciano alla solidarietà.

Sul fronte moda, Botteri non perde tempo e con l'appoggio di Fulvio chiama in causa un nome che sa di garanzia, Giorgio Perich, per dare sprint alla collezione di Natale, tra tessuti preziosi, linee più moderne e il rischio calcolato di osare. In casa Cipriani, Irene rilegge la lettera della zia Sandra e la usa per capire che tipo di uomo desidera davvero al suo fianco, divisa com'è tra pragmatismo e desiderio di romanticismo.

Al Circolo, invece, l'aria si fa pesante: Adelaide incrocia Rosa e la conversazione degenera in frecciate, segnando l'ennesimo capitolo di una rivalità che pare lontana dall'abbassare i toni e che promette nuove ripercussioni in città. Nel frattempo, lontano da Milano, Agata e Mimmo hanno prestato aiuto a Firenze come "angeli del fango". Turni massacranti, catene umane per liberare scantinati e il peso delle storie incontrate sono tutte esperienze che ora si portano addosso come un segno e che renderanno il loro rientro ancora più significativo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni della puntata del 12 novembre su Rai 1

Il Paradiso delle Signore

Il paradiso delle signore riparte proprio da loro nel nuovo episodio di mercoledì 12 novembre. Agata e Mimmo rientrano a Milano dopo i giorni da "angeli del fango" e i loro racconti commossi, insieme alle nuove consapevolezze li avvicinano più che mai. Johnny invece decide di restare ancora qualche giorno nelle aree colpite per dare una mano.

In boutique si corre contro il tempo: il lancio del disco di Marina richiede prove, allestimenti e un'organizzazione perfetta, perché l'obiettivo solidale è importante e gli occhi della città saranno puntati sul Paradiso. Caterina, intanto, pensa a Irene e potrebbe aver individuato la persona giusta per farle battere il cuore. Si tratta di un incontro che rischia di riaprire il gioco dei sentimenti proprio quando la Cipriani vuole chiarezza.

Sul fronte lavorativo, Enrico sceglie la via più diretta e affronta Di Meo: tra i due si preannuncia un confronto senza filtri. Rosa prova a convincersi che il peggio sia alle spalle, ma ignora che Adelaide non ha deposto le armi e sta preparando una contromossa accurata. In questo equilibrio precario, tra beneficenza e strategie personali, il Paradiso diventa il luogo dove tutto può accadere.