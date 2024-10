Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 4 ottobre: Tancredi ha commesso un tragico errore ma è troppo tardi

Il Paradiso delle signore 9 conclude la sua settimana con una puntata, quella in onda venerdì 4 ottobre 2024 alle 16:00 su Rai 1, che potrebbe essere determinante per i futuri equilibri all'interno della soap. Non soltanto per le dinamiche tra Tancredi, Vittorio e Matilde, ma anche per la permanenza di Enrico Brancaccio nel grande magazzino milanese e per il futuro di Odile, che dovrà ora prendere un'importante decisione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Vittorio ha in mano il destino di Tancredi

Da quando ha scoperto la relazione tra Matilde e Vittorio, Tancredi non è riuscito a prendere una sola decisione che fosse lucida e non dettata da rabbia e rancore. La catena di scelte sbagliate l'ha portato esattamente dove l'abbiamo lasciato ieri nelle trame, poco prima di recarsi all'incontro con Conti: a lasciare la villa con una pistola in tasca, deciso a puntarla contro al suo rivale in amore. Cos'è successo poi? Il conte non ha avuto il coraggio di premere il grilletto ma ha commesso comunque un errore fatale: ha dato a Vittorio un motivo in più per ricattarlo. Di questo Tancredi è cosciente quando racconta l'accaduto a Umberto, che non può fare a meno di rimproverarlo.

Il problema che ora si pone è: cosa deciderà di fare Conti? Da gentiluomo quale il pubblico ha imparato a conoscerlo, l'ex direttore del Paradiso deciderà di non denunciare il Di Sant'Erasmo e di non far parola con nessuno di quanto successo durante il loro incontro.

Vittorio si prepara invece a salutare ancora una volta gli amici e lo staff del grande magazzino milanese: la visita è stata intensa ma breve. Conti decide di regalare a tutti un libro bianco per buon augurio, che possa essere un modo per cominciare a riscrivere il proprio destino. E c'è qualcuno al Paradiso che ne ha davvero bisogno: è Enrico, il nuovo magazziniere, che si sente braccato dalle domande e dai sospetti di Armando. Il Brancaccio ha preso una decisione: lascerà il suo lavoro, per il bene e la serenità di tutti.

Mentre Elvira comunica a Salvo che non ha più intenzione di avere nessun tipo di rapporto con suo padre, Odile ha un'idea per una campagna pubblicitaria e vuole proporla a Umberto. La ragazza ha avuto modo di riflettere e vorrebbe accettare la proposta di lavoro della Galleria Milano Moda, ma sua madre sarà d'accordo?

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 a partire da lunedì 7 ottobre con nuove avventure. Intanto le puntate della settimana sono visibili on demand in streaming su RaiPlay.