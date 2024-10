Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 3 ottobre: la vita di Vittorio Conti è in pericolo!

Il Paradiso delle signore 9 si prepara a una tragica svolta? La trama della puntata in onda giovedì 3 ottobre 2024, come sempre alle 16:00 su Rai 1, ci avverte infatti del serio pericolo che Vittorio Conti sta correndo dopo aver accettato l'incontro con Tancredi. L'immediato futuro non sembra riservare belle sorprese neppure a Salvo ed Elvira, che dovranno ancora lottare contro i pregiudizi.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Enrico prende una decisione drastica

Dopo l'annuncio di Roberto, nel grande magazzino milanese sono tutti felici di poter riabbracciare Vittorio, e neppure lui può nascondere la gioia per questo, pur fugace, ritorno a casa. Il Conti, però, non sa ancora cosa lo aspetta per aver accettato di incontrare Tancredi. Il conte infatti, accecato dalla gelosia e dalla frustrazione, "ispirato" da un recente fatto di cronaca, ruba la pistola dagli oggetti personali di Umberto e decide di presentarsi armato, e pronto a tutto, all'appuntamento con Vittorio!

Armando sta osservando molto da vicino Enrico Brancaccio, il nuovo magazziniere del Paradiso. È sicuro che si tratti di un uomo buono e di un gran lavoratore, ma ha anche capito che sta nascondendo qualcosa e quella busta che il carabiniere gli ha consegnato, l'ha convinto di essere sulla strada giusta. Il Brancaccio, messo in guardia proprio dal carabiniere circa i sospetti di Armando, prende così una decisione drastica.

Anche qualcun altro nutre dei sospetti: è il padre di Elvira, alla ricerca di qualunque buon motivo che possa spingere la figlia a lasciar perdere Salvatore. Dopo l'interrogatorio in caffetteria, il signor Gallo ha scoperto alcuni scheletri nel passato del giovane Amato. Venutone a conoscenza, Salvo decide di non aspettare e di raccontare lui stesso tutta la verità su Giuseppe Amato. Elvira ascolta con attenzione e, alla fine, vede chiaramente la strada da intraprendere: affronterà suo padre una volta per tutte per amore del suo fidanzato.

Odile intato ha deciso di rimanere a Milano, con grande sorpresa e gioia di sua madre. E in città c'è qualcuno che è rimasto molto impressionato da lei e dalle sue capacità: è Marcello, che propone alla ragazza di lavorare al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore 9 torna su Rai 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con nuove storie. Intanto tutte le puntate già trasmesse sono visibili on demand in streaming su RaiPlay.