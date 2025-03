Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 27 marzo: Adelaide torna a Villa Guarnieri

Il ritorno di Adelaide, la nuova collezione di Botteri e una convocazione inaspettata per Mimmo. Un nuovo episodio ricco di emozioni e decisioni difficili per i protagonisti de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 27 marzo con una nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata la salute di Adelaide porta Marta a rivelare una verità importante mentre Botteri è in cerca di rivincite.

Nell'episodio precedente

Marcello è stato profondamente preoccupato per l'assenza della contessa Adelaide e ha deciso di sostenere l'iniziativa di Odile di pubblicare un appello sul giornale di Tancredi per invitarla a tornare a Milano. Rosa ha contribuito scrivendo un articolo dove, pur senza nominarla direttamente, ha espresso il desiderio di rivederla. Auretta Grimaldi ha visitato il Paradiso delle Signore, e durante l'incontro, Irene ha fatto un commento che ha suggerito che un capo fosse stato copiato dalla Galleria Milano Moda.

Mimmo ha partecipato a una manifestazione studentesca per la libertà di stampa, ma il suo comportamento non ha rispecchiato le aspettative dei superiori. Rita ha iniziato a sentirsi in colpa per il suo passato e è diventata evasiva quando le altre Veneri hanno cercato di saperne di più. Alla fine dell'episodio, Odile è uscita dalla Galleria e ha scorto in lontananza una figura femminile.

Gian Lorenzo Botteri è tornato da Londra

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9

Il tanto atteso ritorno di Adelaide a Villa Guarnieri segna un momento emozionante nel prossimo episodio della serie. La Contessa riunisce finalmente la sua famiglia, tra cui un commosso Marcello, che può finalmente riabbracciarla dopo un lungo periodo di separazione.

Nel frattempo, al Paradiso, l'aria cambia con l'arrivo di Botteri, tornato da Londra con una ventata di novità e una voglia di rivincita dopo che Giulia Furlan ha copiato un suo abito: lo stilista porta con sé una nuova collezione primaverile, carica di freschezza e di nuove opportunità.

Mimmo, fa una riflessione sulla manifestazione studentesca che tocca profondamente Agata. Il giovane però riceve una convocazione inaspettata che rischia di cambiare il corso degli eventi. Nel frattempo, la salute della Contessa Di Sant'Erasmo è al centro della trama. Dopo essersi sottoposta a una visita medica con il dottor Enrico, la situazione si fa seria. Marta, sempre più coinvolta nelle dinamiche familiari, decide finalmente di rivelare tutta la verità su di lui e sul loro legame sentimentale, ma una volta ricevuta la diagnosi, si troverà di fronte a una scelta cruciale.