Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni del 24 aprile, Irene scopre nuovi lati oscuri nella vicenda di Rita

Nel prossimo episodio della soap in onda su Rai 1: Mimmo svela la verità a suo padre, Concetta tifa per l'amore tra Gianlorenzo e Delia. Ecco cosa succederà nell'appuntamento di domani.

Il Paradiso delle Signore 9 torna domani giovedì 24 aprile con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata Marta e Anita ritrovano l'armonia dei vecchi tempi, il mistero intorno a Rita si infittisce e Irene interroga Lucia Giorgi.

Nell'episodio precedente

Elvira affronta con fatica la gravidanza, che inizia a pesare sul suo corpo e sul suo spirito. Salvo, preoccupato, la osserva in silenzio, impotente. Al commissariato, Carmelo cerca Mimmo, ignaro che il figlio sia stato sospeso dal servizio: un collega fidato copre la verità. Gianlorenzo non si presenta all'appuntamento con Delia per Pasquetta, lasciando spazio a dubbi che iniziano a tormentarlo.

Intanto, Marta trova la forza di confessare a Enrico di non poter avere figli: una verità dolorosa, ma necessaria da condividere. Nel frattempo, le Veneri scoprono qualcosa di sconvolgente su Rita: non è mai stata assunta da Alitalia. Una bugia che getta ombre sul suo passato e apre scenari inaspettati, ancora avvolti nel mistero.

Vito Amato interpreta Mimmo Burgio

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: Matteo chiede a Odile spiegazioni sul suo rapporto con Guido

Irene, scossa dalle recenti scoperte, decide di mettere al corrente Roberto e Marcello riguardo alla verità su Rita e sulla sua falsa assunzione all'Alitalia. Le informazioni emerse gettano nuove ombre sulla figura della giovane, suscitando sospetti e preoccupazioni. Nel tentativo di saperne di più, la Cipriani si reca alla GMM dove incontra Lucia Giorgi, la capocommessa. L'atteggiamento ambiguo di quest'ultima e alcune sue affermazioni lasciano Irene ancora più perplessa, alimentando il dubbio che dietro la storia di Rita si nasconda qualcosa di ben più complesso e forse pericoloso.

Intanto, Concetta osserva con affetto e discrezione l'amicizia tra Gianlorenzo Botteri e Delia. Convinta che tra i due ci sia del tenero, consiglia all'uomo di fare un passo avanti, spingendolo a non lasciarsi bloccare dai dubbi. Intanto, Matteo affronta Odile con una domanda diretta sul suo legame con Guido. Il loro dialogo, sebbene sincero, è velato da emozioni contrastanti: i due faticano a definirsi, ma è evidente che tra loro c'è ancora un sentimento irrisolto.

Marta e Anita riescono finalmente a lasciarsi alle spalle le incomprensioni e si confrontano in modo sincero. Il loro dialogo, profondo e toccante, permette a entrambe di aprire il cuore e di ritrovare una complicità che sembrava ormai perduta. Nel frattempo, Carmelo Burgio si prepara a lasciare Milano, ma proprio sul punto di partire, viene fermato dalla decisione di Mimmo.

Il giovane finalmente trova il coraggio di confessargli di essere stato sospeso dal servizio. La reazione del padre è tutt'altro che positiva: deluso e amareggiato, fatica a contenere la rabbia. E mentre la tensione tra padre e figlio si fa palpabile, emerge un nuovo indizio legato a Rita, che potrebbe cambiare completamente la prospettiva sulla sua vicenda.