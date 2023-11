Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 9 novembre: Vittorio cade nella trappola di Umberto e Tancredi!

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 9 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto dell'8 novembre

Tancredi porta avanti il suo piano per l'acquisizione della Tessuti Colombo e si allea con Fiorenza Gramini, che fa un'offerta a Ezio e Gloria. Flora intanto comincia a soffrire per il mancato matrimonio con Umberto, che non coglie tutti i segnali di insofferenza. Il ritorno di Vito fa sognare il matrimonio ai Puglisi, ma Maria non è poi così convinta.

Anticipazioni del 9 novembre: Vittorio in trappola

Ezio e Gloria informano subito Vittorio dell'offerta della Gramini e non negano di essere interessati. Matilde comprende le loro ragioni, ma ne è molto delusa. Si illude però di avere Tancredi dalla sua parte.

Nel prossimo episodio Vito perde le speranze

Maria e Vito capiscono di avere intenzioni diverse riguardo al proprio futuro. Lui ha compreso che per la Puglisi, dopo il trasferimento a Milano, è cambiato tutto. Irene, emozionata per la cena al Circolo che le ha organizzato Alfredo, incontra di nuovo Leonardo Crespi.

La decisione di Flora nell'episodio di giovedì

Flora, arrabbiata con Umberto per una proposta di matrimonio che tarda ad arrivare, ora che Adelaide sembra non avere alcuna intenzione di tornare molto presto a Milano, decide di concorrere per il ruolo di presidentessa del Circolo.