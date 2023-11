Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 8 novembre: Fiorenza Gramini alleata di Tancredi, Maria è in crisi

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 8 novembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 7 novembre

Ezio e Gloria Colombo

Ezio e Gloria hanno scelto Vittorio e Matilde come testimoni per le proprie nozze d'argento ma Tancredi è stanco del legame tra Conti e sua moglie. Decide così di accettare la proposta di Umberto e di cercare un prestanome per portare a termine l'acquisizione della fabbrica di tessuti. Mentre Irene incontra per caso un uomo misterioso che le fa girar la testa, Maria deve far fronte al ritorno di Vito dall'Australia.

Anticipazioni dell'8 novembre: i Puglisi sognano il matrimonio

Il ritorno di Vito rallegra l'intera famiglia Puglisi, che non aspetta altro che il matrimonio tra lui e Maria, nonostante lei si trovi parecchio in difficoltà soprattutto dopo quello che è successo con Matteo. Il Portelli, invece, incontra Lamantia al Paradiso e deve dissimulare la sua amarezza.

Fiorenza Gramini alleata di Tancredi nell'episodio di mercoledì

Flora inizia a soffrire il fatto di non essere sposata con Umberto, ma lui non raccoglie le varie frecciatine che gli fa la compagna e lei si dimostra sempre più spazientita. Tancredi rivela il suo piano a Fiorenza Gramini, esigendo la sua riservatezza, e lei fa la sua offerta ai Colombo.

Nel prossimo episodio Alfredo si confida con Armando

Mentre Irene non fa che pensare allo sconosciuto che ha incontrato, Alfredo, messo alle strette da Armando, confessa come mai ultimamente è sempre stanco e fuori forma.