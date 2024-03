Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 7 marzo: Marcello nella trappola di Umberto, Ciro parla con Maria

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì7 marzo 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 6 marzo

Maria decide di non dire nulla al padre della rissa tra Matteo e Vito, mentre Marcello decide di andare a parlare con Conti per spiegargli cosa sia successo. Tancredi offre il suo prezioso aiuto a Marta, nell'organizzazione della casa-famiglia e lui stesso riceve aiuto da una persona inaspettata: chi sarà? Marcello conosce Hofer per la prima volta e gli chiede di poter parlare di affari. Finalmente Irene riesce a parlare con Alfredo: lui sarà pronto a perdonarla?

Anticipazioni del 7 marzo: Marcello in trappola

Dopo il suo incontro con Hofer, Marcello vuole presentarlo a Vittorio Conti per proporgli un affare con lui. Il Barbieri però non può nemmeno immaginare di essere caduto, con tutte le scarpe, e per colpa della complicità forzat del fratellastro, nella trappola di Umberto Guarnieri.

Nel prossimo episodio arriva la terribile suocera di Elvira

Elvira ne aveva già avuto un assaggio ma ora è nei guai: al Paradiso arriva la terribile madre di Tullio! La dispotica Giuditta, incurante di trovarsi sul posto di lavoro della futura nuora, darà parecchio filo da torcere alla malcapitata.

Ciro vuole recuperare il rapporto con Maria nell'episodio di giovedì

Ciro, rimessosi in salute, torna a lavoro, anche se è ancora molto toccato dall'incontro con Matteo. Salvatore però lo fa ragionare e lui si decide a parlare con Maria. La perdonerà questa volta?