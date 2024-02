Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 7 febbraio: arriva Tom, Matteo chiede aiuto a Concetta

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 7 febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 6 febbraio

Matteo sta nascondendo a Silvana le sue reali condizioni, nel frattempo spera che suo fratello riesca ad aiutarlo. Marcello ha contatto Adelaide per racimolare i soldi dell'intervento ma non porta buone notizie: la contessa non è in grado di aiutarli. Rosa è sempre più colpita dall'animo nobile di Marcello e dalle sue premure nei confronti del fratello. Vittorio, incurante della gelosia di Matilde, continua ad aiutare Marta e propone una raccolta firme in favore della casa-famiglia. Umberto cerca di ricomporre il rapporto con Flora. Marta confessa a Flora che Tom l'ha messa in agitazione.

Anticipazioni del 7 febbraio: a Villa Guarnieri arriva Tom!

Marta si è confidata con Flora e con Vittorio rispetto a quanto aver ricevuto notizie di Tom l'abbia messa in agitazione. L'arrivo dell'uomo a villa Guarnieri porta inevitabilmente scompiglio. Matilde intanto, gelosa di Marta, si mostra ancora scostante con Vittorio.

Matteo chiede l'aiuto di Concetta nell'episodio di mercoledì

Matteo ha deciso di chiedere aiuto a Concetta per parlare con la madre delle sue reali condizioni di salute.

Sempre più presa da Roberto, Agata si convince che potrebbe nascere qualcosa tra loro due.

Rosa vuole lasciare l'appartamento di Marcello.

Nel prossimo episodio Umberto approfitta della situazione per...

Nel frattempo Umberto scopre che Silvana sta molto male e ne approfitta per ricattare nuovamente Matteo.