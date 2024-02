Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 6 febbraio: Marcello non sa come dire a Matteo che...

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 6 febbraio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 5 febbraio

Marcello pensa di chiedere aiuto ad Adelaide per ottenere la possibilità di operare Silvana, mentre Maria mostra la sua solidarietà a Matteo. Vittorio e Marta collaborano affiatati al progetto della casa-famiglia, ma aumenta la gelosia di Matilde. Nel frattempo Tom contatta Marta per dirle che vuole tornare con lei, ma lei è turbata e ne parla con Vittorio. Salvatore, intanto, annuncia che in Caffetteria ci sarà una riffa: il numero estratto vincerà due biglietti per la serata finale del Festival di Sanremo. Le condizioni di Silvana peggiorano, Matteo, però, rassicura la madre, fingendo che sia tutto a posto.

Anticipazioni del 6 febbraio: Adelaide non può aiutare Matteo

Matteo sta facendo di tutto per nascondere a Silvana le sue reali condizioni, nel frattempo spera che suo fratello riesca ad aiutarlo. Marcello ha contatto Adelaide per racimolare i soldi dell'intervento ma purtroppo non porta buone notizie: la contessa non è in grado di aiutarli perchè non dispone dell'intera cifra.

Rosa è colpita da Marcello nell'episodio di martedì

Rosa è sempre più colpita dall'animo nobile di Marcello e dalle sue premure nei confronti del fratello. Vittorio, incurante della gelosia di Matilde, continua ad aiutare Marta e propone una raccolta firme in favore della casa-famiglia.

Nel prossimo episodio Marta si confida con Flora su Tom

Umberto, dopo le acredini legate al suo lavoro da stilista, cerca di ricomporre il rapporto con Flora, ormai compromesso.

Marta confessa a Flora che Tom l'ha messa in agitazione, ma le sorprese da parte dell'uomo non sono ancora finite.