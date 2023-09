Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 29 settembre: Vittorio ha l'arma che può distruggere Tancredi?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 29 settembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, con l'ultima puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 28 settembre

Mentre Matilde e Vittorio si avvicinano sempre di più, nonostante la presenza di Diletta, Salvo comincia a nutrire dubbi sulla reale esistenza del fidanzato di Elvira. Marcello, indagando su Matteo, trova una lettere che chiarisce ogni cosa, Umberto invece si infuria con Flora per i pettegolezzi diffusi su Adelaide.

Anticipazioni del 29 settembre: Marcello alla disperata ricerca del fratello

Dopo aver letto la lettera di Silvana, la madre di Matteo, indirizzata a sua madre, Marcello è deciso a ritrovare suo fratello per chiarirsi con lui e chiede aiuto a Maria che, con un trucco, riesce ad avere un indizio per rintracciarlo.

Tregua tra Umberto e Adelaide nell'episodio di venerdì

Adelaide e Umberto tornano a parlarsi e sembrano deporre l'ascia di guerra.

Intanto anche Irene inizia ad avere dei sospetti sull'esistenza di Tullio, il fidanzato di Elvira che ancora nessuno ha conosciuto, quando Salvo fa una scoperta inaspettata.

Nel prossimo episodio della soap un dossier inchioda Tacredi

Diletta ha tra le mani una vera e propria bomba grazie al collega giornalista. La D'Ambrosio può così consegnare a Vittorio l'arma che potrebbe aiutarlo a liberarsi di Tancredi, o almeno a ridimensionarlo: è un importante dossier che attacca il Sant'Erasmo. Vittorio deciderà però di usarlo?