Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 28 settembre: Marcello indaga su Matteo, Umberto è una furia

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 28 settembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 27 settembre

Umberto ha messo Flora a conoscenza di alcuni dettagli intimi della Sant'Erasmo e la ragazza ha spifferato tutto con la Gramini. Maria incontra di nuovo Matteo e capisce di esserne turbata. Mentre Salvo persiste nella sua opera di conquista di Elvira, Diletta cerca di capire quale sia il rapporto tra Vittorio e Matilde.

Anticipazioni del 28 settembre: Elvira ha un fidanzato immaginario?

Marcello continua ad avere dei dubbi su Matteo. Anche Salvo è in preda ai dubbi e crede che il fidanzato di Elvira sia frutto di un'invenzione, ma Alfredo smonta la sua tesi. Vittorio e Matilde, invece, intenti a preparare il discorso di ringraziamento per un premio che hanno vinto insieme, si avvicinano ancora una volta.

Umberto è una furia nell'episodio di giovedì

Umberto è furioso con Flora per essersi lasciata sfuggire qualche parola di troppo su Adelaide con la Gramini, proprio ora che la contessa ha deciso di fare ritorno alla sua vita pubblica.

Nel prossimo episodio della soap Marcello continua a indagare su Matteo

Intanto Marcello, su suggerimento della sorella Angela, cerca informazioni su Matteo in una vecchia scatola, dove la madre conservava un po' di ricordi familiari, e trova qualcosa di toccante.