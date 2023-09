Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 27 settembre: Flora parla troppo, il segreto di Adelaide in pericolo

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 27 settembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00, dopo una puntata che alimenterà la gelosia di Matilde nei confronti di Vittorio.

La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 26 settembre

Alfredo è deciso ad aiutare l'amico Salvatore nella riconquista di Elvira, mentre il ritorno di Diletta e la complicità che dimostra di avere con Vittorio infstidiscono Matilde. Marcello è insofferente alle attenzioni di Umberto verso Adelaide, che proprio dal Guarnieri, però, sta per ricevere una sgradevole sorpresa.

Anticipazioni del 27 settembre: Flora indiscreta su Adelaide

Adelaide decide che è arrivato il momento di riprendere il suo posto in società. Purtroppo per lei la cosa sarà più difficile del previsto. Flora infatti, involontariamente, si lascia sfuggire qualcosa di intimo, che Umberto le aveva confidato su Adelaide, con la Gramini, che ne approfitta per mettere in difficoltà la contessa.

Maria turbata da Matteo nell'episodio di mercoledì

Salvatore è sempre più determinato a riconquistare Elvira e vuole sapere tutto sul nuovo fidanzato della venere. Maria e Matteo si incontrano di nuovo e Agata nota che la sorella ne è turbata.

Nel prossimo episodio della soap Diletta alla conquista di Vittorio

Tutte vogliono Vittorio Conti. Se Matilde è indispettita dal ritorno di Diletta, la D'Ambrosio dal canto suo cerca di capire quale sia il vero rapporto tra Vittorio e Matilde, nel frattempo sfrutta tutte le sue armi per conquistarlo.