Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 26 gennaio: Matteo non risponde, Silvana chiede aiuto a Marcello

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 26 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata, l'ultima della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 25 gennaio

Concetta raccoglie la confessione di Matteo, innamorato di Maria, e decide di parlarne con sua madre Silvana. Rosa, in minigonna, colpisce la fantasia di Marcello nel giorno in cui al Paradiso va in scena la sfilata di Mary Quant. Intanto Umberto, incassata la risposta del Portelli alla sua proposta di lavoro, decide di continuare a ricattarlo.

Anticipazioni del 25 gennaio: Silvana chiede aiuto a Marcello

Concetta parla a Maria dell'incontro avuto con Silvana. Lei, dal canto suo, vuole parlare a tutti i costi con il figlio, ma lui prende tempo. La donna decide, così, di rivolgersi a Marcello per chiedergli di aiutare il fratello.

Nel prossimo episodio Salvo organizza una serata a tema minigonna

Salvatore accoglie la proposta di Elvira, Delia e Agata e, dopo il successo della precedente iniziativa, organizza una serata speciale in caffetteria a tema "minigonna", alla quale partecipano tutte le Veneri e non solo...

Marta ha un'idea per aiutare Cinzia nella puntata di venerdì

Intanto Marta si sta affezionando sempre di più a Cinzia e alla piccola, tanto che ha un'idea per aiutarle.