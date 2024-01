Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 25 gennaio: Marcello fantastica su Rosa, Matteo si apre con Concetta

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 25 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 24 gennaio

Marcello è arrabbiato con suo fratello per la questione di Umberto ma Armando prova a farlo ragionare. Leonardo, approfittando dell'organizzazione della sfilata di Mary Quant, avvicina Irene e le chiede un incontro, ufficialmente per parlare di lavoro: la cosa infastidisce Alfredo. Marta e Cinzia, la ragazza madre, ricevono un aiuto inatteso: quello di Tancredi.

Anticipazioni del 25 gennaio: Concetta vuole aiutare Maria e Matteo

Matteo si presenta, a sorpresa, da Concetta e le parla dei suoi reali sentimenti verso Maria.

Dopo l'incontro con il Portelli, la donna decide di parlare con Silvana a proposito dei loro due figli e dell'amore appena sbocciato.

Marcello fantastica già su Rosa nella puntata di giovedì

Al Paradiso è il gran giorno della sfilata in minigonna e tutto lo staff accoglie con entusiasmo Mary Quant. Rosa fa la sua splendida figura in minigonna e colpisce Marcello, mentre Irene fa un'inaspettata rinuncia per stare con Alfredo.

Nel prossimo episodio continuano i ricatti di Umberto

Matteo ha preso una decisione coraggiosa rispetto alla proposta che gli ha fatto Umberto, pur di distruggere le aspirazioni imprenditoriali di Marcello. Il Guarnieri, però, non vuole rinunciare assolutamente ad avere dalla sua parte Portelli, così continua a ricattarlo, questa volta in maniera ancora più decisa.