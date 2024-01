Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 24 gennaio: Leonardo approfitta della minigonna per avvicinare Irene

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 24 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 23 gennaio

Maria è emotivamente provata dalla sua "doppia vita" sentimentale, così, quando mamma Concetta decide di vederci chiaro, la confessione non tarda ad arrivare: la stilista del Paradiso è innamorata di Matteo. E mentre al Paradiso tutto è pronto per l'arrivo di Mary Quant e della rivoluzionaria minigonna, Marta incontra di nuovo la ragazza madre con la bambina e pensa di voler fare qualcosa per loro. Matteo informa Marcello della proposta di Umberto, creando molta tensione.

Anticipazioni del 24 gennaio: Armando vuole mettere pace tra i due fratelli

Armando suggerisce a Marcello di essere comprensivo nei confronti di Matteo, che, pur ricattato, non sa se accettare o meno la proposta di lavoro di Umberto. Ma poi, finalmente, prende una decisione.

Nel prossimo episodio Leonardo approfitta della minigonna per avvicinare Irene

Al Paradiso si crea un piccolo inconveniente per la sfilata in minigonna, che Rosa risolve prontamente prendendo una decisione coraggiosa. Leonardo chiede a Irene un incontro dopo il lavoro per concordare alcuni dettagli in vista dell'arrivo di Mary Quant l'indomani e la cosa infastidisce Alfredo.

Il Tancredi che non ti aspetti nell'episodio di mercoledì

Marta è in pensiero per Cinzia e la sua bambina, avrebbe voluto fare qualcosa per loro ma si è trovata di fronte a un problema assai complesso. In suo aiuto giunge inaspettatamente Tancredi, che fa una mossa in aiuto della ragazza madre.