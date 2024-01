Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 23 gennaio: Maria confessa a mamma Concetta di amare Matteo

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 23 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 22 gennaio

Mentre il Paradiso si prepara all'arrivo della stilista inglese Mary Quant, Rosa inizia il suo primo giorno di lavoro come venere. Concetta indaga sul rapporto tra Maria e Matteo e scopre delle incongruenze nei racconti dei due. Marta incontra una ragazza madre bisognosa di aiuto e ne rimane colpita. Umberto cerca un modo per separare Matteo da suo fratello Marcello e fa una proposta al ragazzo.

Anticipazioni del 23 gennaio: Concetta scopre i veri sentimenti di Maria

Concetta vuole scoprire cosa lega sua figlia Maria a Matteo, così continua a indagare. Aiutata da Irene, che sonda lo stato d'animo della stilista. Maria, braccata, colta in un momento di fragilità emotiva, fa a sua madre l'attesa confessione: si è innamorata di Matteo ma non sa come comportarsi con Vito.

Nel prossimo episodio della soap al Paradiso arriva la minigonna!

Marta incontra nuovamente la ragazza madre con la bambina piccola che l'aveva colpita il giorno prima. Scopre che si chiama Cinzia e, intenerita dal suo racconto, si propone di aiutarla. Scopre anche però che è prima necessario risolvere un problema molto più grande di quanto potesse immaginare.

Al Paradiso, intanto, è arrivata la rivoluzionaria minigonna!

Matteo tradisce Marcello nell'episodio di martedì?

Matteo dice a Marcello che Umberto gli ha proposto un lavoro e tra i due si crea una forte tensione. Marcello infatti non si capacita del fatto che suo fratello, dopo tutto quello che hanno passato, possa davvero lasciare il Paradiso per accettare non soltanto la proposta della concorrenza, ma anche del suo nemico giurato. Quello che il Barbieri non sa, però, è che Matteo sta subendo un ricatto.