Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 22 dicembre: chi è il bambino misterioso, Marta nasconde un segreto

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 22 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 21 dicembre

Matilde parte per il Giappone senza che Tancredi venga a saperlo, se non dopo la partenza. Umberto chiede a Vittorio di stare lontano dal Di Sant'Erasmo ma Conti ha ben altro per la testa: ha scoperto infatti che l'idea di far allontanare la Frigerio è di Marta!

Maria ha avuto un'attenzione particolare per Matteo, quando lui viene a saperlo resta piacevolmente sorpreso. Al Paradiso intanto arriva un bambino misterioso....

Anticipazioni del 22 dicembre: un regalo mette in difficoltà Maria

Matteo azzarda un piccolo regalo di Natale per Maria, ma lei è in seria difficoltà: non sa se accettarlo o meno. Salvo scopre che Elvira passerà le feste di Natale con la famiglia di Tullio.

Nel prossimo episodio svelata l'identità del bambino misterioso

Finalmente si scopre chi è il misterioso bambino che si aggira al Paradiso e con lui conosciamo anche la madre: una grande rivelazione soprattutto per Botteri! Sarà forse l'autrice dell'ormai famosa lettera?

Marta nasconde uno scomodo segreto nell'episodio di venerdì

Marta non ha ancora il coraggio di parlare al padre della relazione che ha avuto in America. In suo soccorso arriva zia Adelaide, che la convince a liberarsi di un tale peso.