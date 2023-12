Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 21 dicembre: Matilde parte, Vittorio scopre il piano di Marta

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 21 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 20 dicembre

Flora ha bisogno di rassicurazioni da Umberto, ora che Adelaide è di nuovo in città. Marcello è deciso a riconquistare la contessa e le fa una sorpresa. Marta intanto vuole aiutare Tancredi a dimenticare Matilde, che decide di assecondarla, prendendo un'importante decisione.

Clara vuole rintracciare l'autrice della lettera per parlarle di Botteri. Maria fa un gesto carino nei confronti di Matteo, ma senza palesarsi.

Anticipazioni del 21 dicembre: Matilde parte per il Giappone!

Adelaide ha trascorso la notte fuori e Umberto, infastidito, gliene chiede conto. Matilde parte per il Giappone e Tancredi lo scopre solo a fatto avvenuto.

Matteo scopre un segreto di Maria nell'episodio di giovedì

Matteo scopre che è stata Maria a ricamare le iniziali sul foulard in regalo per la madre e ne rimane colpito. Intanto al Paradiso arriva un bambino molto intraprendente: anche lui vorrebbe fare un regalo alla sua mamma.

Nel prossimo episodio Vittorio scopre il piano di Marta

Tempi durissimi per Vittorio ora che Marta è tornata. Per evitare ulteriori tensioni, Umberto gli chiede di stare lontano da Tancredi. Ma la cosa interessa davvero poco a Conti ora che ha scoperto il piano di Marta: viene a sapere infatti che è stata proprio lei a suggerire a Matilde l'idea di allontanarsi per un po' da Milano. E da lui.