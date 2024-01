Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 19 gennaio: Maria e Matteo scoperti! Si cerca una nuova Venere

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, venerdì 19 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 18 gennaio

Flora vuole scoprire cosa è realmente successo tra Umberto e Marcello: Guarnieri mente ma proprio grazie al Barbieri lei riuscirà a capire dove sta la verità. Mentre Salvo si felicita per il fatto che Elvira ha seguito il suo consiglio, a Irene spetta l'arduo compito di convincere Crespi a portare Mary Quant al Paradiso. Vito invece ha dei ripensamenti sul cercare uan casa insieme a Maria.

Anticipazioni del 19 gennaio: la stilista rifiuta l'invito della Galleria Milano Moda

Flora rivela a Marta le sue preoccupazioni sul rapporto con Umberto. Mary Quant non andrà più alla Galleria Milano Moda: qualcosa le ha fatto cambiare idea. La strategia di Irene con Crespi ha funzionato?

Nel prossimo episodio al Paradiso si cerca una nuova Venere

Dopo un piccolo incidente sul lavoro, Delia è costretta a prendersi un giorno di riposo. Irene, su espressa richiesta di Vittorio, deve cercare in fretta un'altra Venere.

Concetta scopre Maria e Matteo nell'episodio di venerdì

Maria e Vito per il momento non compreranno l'appartamento insieme. Matteo è convinto che la Puglisi abbia rinunciato a comprare l'appartamento insieme al suo promesso sposo per causa sua e la aspetta davanti alla porta di casa per parlare con lei.

Nel frattempo, Concetta si accorge di qualcosa tra i due.