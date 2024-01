Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 18 gennaio: Vito rinuncia alla casa con Maria?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 18 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 17 gennaio

Maria ha passato la notte in bianco e decide di disertare il lavoro per il giorno successivo, cosa che impensierisce Vito e Matteo. Mentre Elvira decide di fare a modo suo con le regole imposte da Tullio, Marcello deve prendere atto che l'affare che portava avanti con Matteo è saltato, e tutto per i capricci di Umberto. Leonardo Crespi intanto propone di ospitare la stilista inglese Mary Quant alla Galleria Milano Moda: se Matilde e Flora non ne sono persuase, Vittorio si dimostrerà interessato.

Anticipazioni del 18 gennaio: Flora smaschera Umberto

Flora vuole sapere da Umberto il motivo dello scontro con Marcello. Lui accampa una scusa e lei scoprirà solo in seguito, e proprio da una chiacchierata con il Barbieri, non soltanto quali sono state le mosse di Guarnieri, ma anche che le ha mentito.

Irene convincerà Crespi nell'episodio di giovedì?

Elvira racconta a Clara, Agata e Delia come è andata la cena con i suoceri, mentre Salvo scopre che lei ha seguito il suo consiglio e ne è contento.

Vittorio tenta di convincere Crespi a invitare Mary Quant al Paradiso, ma lui è impassibile, fino a quando non ci mette lo zampino Irene...

Nel prossimo episodio Vito rinuncia all'acquisto della casa con Maria

Per Vito è impossibile ormai ignorare l'umore mesto di Maria, segno che qualcosa in lei sta cambiando e gli indizi portano tutti a credere che a gravare sia proprio il caos della vita sentimentale. Così il Lamantia chiede alla sua fidanzata se ha bisogno di prendersi del tempo prima di acquistare la loro casa.