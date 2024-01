Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 17 gennaio: Maria diserta il lavoro, l'affare di Marcello naufraga

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 17 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 16 gennaio

Elvira è ansiosa per l'incontro tra i suoi genitori e quelli di Tullio ma è anche infastidita dal comportamento del ragazzo, che le impone delle "regole" da seguire in occasione dell'incontro con sua madre. Marcello si getta a capofitto nel lavoro e vorrebbe coinvolgere anche Matteo in una nuova attività imprenditoriale, ma troverà Umberto a mettergli i bastoni tra le ruote. Maria invece riesce a dissimulare con Vito il caos dei suoi sentimenti ma una volta sola si lascia andare all'angoscia.

Anticipazioni del 17 gennaio: Maria fa preoccupare Vito e Matteo

Maria, lacerata dai suoi sentimenti contrastanti, decide di non andare a lavorare e fa preoccupare sia Vito che Matteo.

Matteo deve anche fronteggiare una delusione sul piano professionale: Marcello lo informa che il loro affare è saltato ma forse non tutto è perduto. Tra Marcello e Umberto si consuma l'ennesimo scontro.

Elvira fa uno "scherzo" a Tullio nell'episodio di mercoledì

Tullio ha regalato un abito a Elvira per la cena con i suoceri di quella sera. Lei decide di indossarlo, ma, seguendo il consiglio di Salvo, lo fa a modo suo.

Nel prossimo episodio Leonardo Crespi vuole impressionare Irene

Leonardo Crespi propone di ospitare la giovane stilista inglese Mary Quant e i suoi abiti alla Galleria Milano Moda, ma Flora e Matilde hanno reazioni differenti. Nel frattempo, lui ne parla anche con Irene per far colpo su di lei; la Cipriani, a sua volta, lo riferisce a Vittorio, il quale sembra pensare a qualcosa.