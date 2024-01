Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 16 gennaio: Umberto vuole distruggere Marcello

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 16 gennaio 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 15 gennaio

Adelaide è partita ma senza lasciare dietro di sè macerie, questa volta, nè a villa Guarnieri nè nel cuore di Marcello, che, pur addolorato, è pronto a ricominciare.

Elvira è agitata per l'incontro tra i suoi genitori e quelli di Tullio ma il loro appuntamento non lascia indifferente neppure Salvo, che vorrebbe conquistare il cuore della venere.

Maria e Matteo, finalmente si dicono a cuore aperto ciò che provano l'una per l'altro. Tancredi decide di andare a parlare un'ultima volta con Vittorio.

Anticipazioni del 16 gennaio: Elvira infastidita dalle "regole" di Tullio

In vista della cena con genitori e suoceri, Tullio suggerisce a Elvira come vestirsi per andare incontro al gusto di sua madre. La ragazza accetta di seguire le particolari regole ma in cuor suo non comprende cosa ci possa essere di tanto sbagliato nei suoi modi.

Nel prossimo episodio Umberto punta a distruggere Marcello

Nonostante la fine della relazione con Adelaide lo faccia soffrire, Marcello si getta a capofitto nel lavoro. Lanciatissimo come imprenditore, offre al fratello di lavorare insieme, senza sapere che Umberto si sta adoperando per mettere loro i bastoni tra le ruote.

Maria in preda all'angoscia nell'episodio di martedì

Vito nota che Maria è pensierosa, ma lei è brava a sorvolare l'argomento e a dissimulare. Quando però la sera rimane da sola, si ritrova in preda all'angoscia per la situazione che sta vivendo con Matteo.