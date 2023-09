Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 15 settembre: Adelaide riceve una brutta notizia da Odile

Il Paradiso delle Signore 8 si appresta a chiudere la sua prima settimana di programmazione dopo la pausa estiva. La soap tornerà domani, venerdì 15 settembre 2023, alle 16:05 su Rai1, con l'ultima puntata della settimana. Per recuperare quelle già andate in onda a partire da lunedì 11 settembre basterà consultare la sezione dedicata al Paradiso in streaming, sulla piattaforma RaiPlay, dove sono presenti, inoltre, tutte le passate 7 stagioni.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto della puntata del 14 settembre

Delia inizia la prova come nuova possibile Venere del Paradiso, incantando Concetta e Agata Puglisi. Intanto Salvo crede di aver trovato la giusta strategia per riconquistare il cuore di Elvira. E mentre Maria si apre con Clara e Irene sui problemi con Vito, Adelaide racconta a Matilde tutta la verità su Odile.

Anticipazioni del 15 settembre: si inaugura il Gran Caffè Amato

Finiti gli importanti lavori di ristrutturazione, è finalmente il giorno dell'inaugurazione del Gran Caffè Amato, pronto a diventare uno dei più importanti locali alla moda di Milano. Ciro Puglisi, pur non avendo grande esperienza come barista, si dimostra indispensabile.

Maria salvata da un ragazzo misterioso nell'episodio di venerdì

Maria, importunata da due brutti ceffi per strada, viene salvata da un ragazzo misterioso che le ruba un bacio. Lo stesso ragazzo sta cercando Marcello e si presenta a casa sua, ma non lo trova: ad aprirgli la porta c'è solo Armando.

Nel prossimo episodio della soap brutte notizie per Salvo e Adelaide

Durante la festa per l'inaugurazione, Salvo si fa avanti con Elvira. La Gallo però, presa alla sprovvista, è costretta a dirgli che si è fidanzata con un altro. Mentre Matilde e Vittorio diventano sempre più complici, Adelaide riceve da Odile aggiornamenti che la gettano nello sconforto.