Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 14 settembre: Matilde scopre il segreto di Adelaide

Il Paradiso delle Signore 8 torna domani, giovedì 14 settembre 2023, alle 16:05 su Rai1. La soap, che va in onda nel formato daily per il sesto anno consecutivo (le prime due stagioni sono state trasmesse dalla RAI in prima serata settimanalmente), torna a fare compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Un ritorno non facile per la soap RAI, dentro e fuori dallo schermo: il Paradiso, infatti, non sta arrancando solo nella finzione della trama ma anche nella realtà degli ascolti, battuto puntualmente da La promessa su Canale 5.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto della puntata del 13 settembre

Delia Bianchetti è la ragazza proposta a Irene come nuova Venere, ma supererà il periodo di prova? Intanto Maria sta mettendo a punto gli ultimi dettagli in attesa della sua famiglia, che sta per trasferirsi a Milano. Vittorio e Matilde, nonostante la rivalità professionale, sono sempre più complici.

Anticipazioni del 14 settembre: Delia incanta Concetta e Agata

Primo giorno da venere per Delia al Paradiso e, al grande magazzino di moda, arrivano per la prima volta anche Concetta e Agata Puglisi, che ne rimangono folgorate. Ciro Puglisi, intanto, cerca di dare una mano in Caffetteria in vista dell'inaugurazione, dopo i lavori di rinnovo.

Nel prossimo episodio della soap tanti problemi di cuore

Salvo, che rimpiange i tempi in cui Elvira era innamorata di lui, crede di aver trovato la strategia giusta per riconquistarla. Ma non è l'unico a soffrire per questioni di cuore: Maria confessa a Clara e a Irene i suoi problemi con Vito.

Adelaide si confida con Matilde nell'episodio di giovedì

Adelaide, visibilmente in apprensione per l'arrivo di Odile, superate le resistenze degli ultimi tempi, decide di raccontare a Matilde la verità sulla ragazza. Non c'è nulla di vero nella storia che ha fin qui raccontato: Odile è la figlia che, fino a poco tempo prima, aveva creduto morta.