Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 13 settembre: Matilde e Vittorio pericolosamente vicini

Il Paradiso delle Signore 8 torna domani, mercoledì 13 settembre 2023, alle 16:05 su Rai1. La soap, che va in onda nel formato daily per il sesto anno consecutivo (le prime due stagioni sono state trasmesse dalla RAI in prima serata settimanalmente), torna a fare compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto della puntata del 12 settembre

Vittorio pensa di aver trovato l'idea vincente per aumentare le vendite al Paradiso ma intanto Irene non riesce proprio a trovare la nuova Venere. Mentre Salvatore cerca di riconquistare il cuore di Elvira, Adelaide è molto presa dai preparativi per l'arrivo di Odile.

Anticipazioni del 13 settembre: la famiglia di Maria verso Milano

Maria, mentre deve cercare di costruire un buon rapporto con il nuovo stilista del Paradiso, sta mettendo a punto gli ultimi preparativi per accogliere la sua famiglia, che ha deciso di trasferirsi dalla Sicilia a Milano e che andrà ad abitare nella vecchia casa degli Amato.

Irene potrebbe aver trovato la Venere nell'episodio di mercoledì

Elvira e Clara, con la complicità di Alfredo, hanno trovato la candidata che potrebbe fare al caso di Irene per il ruolo di Venere, Delia Bianchetti, e sperano che la giovane riesca a convincere la Cipriani ad assumerla.

Nel prossimo episodio della soap i rivali Matilde e Vittorio sempre più complici

Matilde e Vittorio, pur essendo rivali, continuano a incontrarsi e ad avere uno scambio leale sulle proprie strategie lavorative, anche se sembrano volersi dire molto di più... Tancredi, invece, è convinto che al Paradiso brancolino nel buio. Marcello non sembra toccato dai racconti di Flora su Ludovica e Torrebruna: il suo cuore ormai batte per Adelaide.