Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 14 dicembre: Tancredi accusa Matilde di adulterio, Alfredo risentito

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, giovedì 14 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 13 dicembre

Vittorio è preso tra due fuochi: da una parte Marcello, che vuole avere sempre più peso nelle decisioni del Paradiso, dall'altro c'è Tancredi. Il Di Sant'Erasmo, infatti, forte del telegramma "rubato" a Flora, è deciso a vendicarsi di Matilde. Irene invece, complice l'organizzazione dell'evento al circolo, ma soprattutto la vicinanza di Leonardo, dimentica l'appuntamento con Alfredo.

Anticipazioni del 14 dicembre: Rosa ha problemi economici

Armando scopre che Rosa ha problemi a pagare la pensione in cui alloggia e decide di aiutarla, facendole una proposta inaspettata.

Alfredo sempre più insofferente nell'episodio di giovedì

Alfredo non ha fatto salti di gioia nello scoprire che Leonardo e Irene avrebbero lavorato insieme. Dopo l'appuntamento dimenticato, poi, inizia a essere davvero insofferente nei confronti di Crespi. Capisce però che non è il momento per sfoghi, chiarimenti o scenate, quindi, da bravo fidanzato, decide di supportare Irene.

Nel prossimo episodio Matilde rischia di essere denunciata per adulterio

Adelaide sta preparando il suo ritorno:la contessa annuncia che tra pochissimo sarà a Villa Guarnieri e porterà con sè un'ospite a sorpresa...

Tancredi, esasperato e folle di gelosia per la relazione con Vittorio, minaccia di denunciare Matilde per adulterio! Quello che Tancredi non sa è che potrebbe essere proprio Adelaide a fornirgli l'arma migliore contro il rivale in amore...