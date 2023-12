Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 13 dicembre: Tancredi medita vendetta, Vittorio vuole affrontarlo

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 13 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 12 dicembre

Matilde vuole chiedere l'annullamento del matrimonio ma Tancredi non molla: non ottenuto da Flora l'aiuto richiesto, il Di Sant'Erasmo comincia a indagare e scopre una lettera dal contenuto compromettente. Irene si ritrova a lavorare fianco a fianco con Leonardo Crespi e mette da parte Alfredo, Rosa prende una decisione rispetto al lavoro.

Anticipazioni del 13 dicembre: Tancredi medita vendetta contro Matilde

Tancredi è in preda all'ira e promette vendetta su Matilde e Vittorio, soprattutto ora che ha un asso nella manica: il contenuto del telegramma che ha sottratto a Flora. A proposito di Flora, dopo il Di Sant'Erasmo ora deve fronteggiare anche l'astio di Umberto, che non riesce a sopportare non soltanto la mancanza di collaborazione della fidanzata ma anche il fatto che abbia messo in pericolo gli affari.

Nel prossimo episodio Vittorio dovrà vedersela anche con Marcello

Continuano gli attriti tra Vittorio e Marcello che vorrebbe prendere delle iniziative, ma trova le resistenze di Conti. Matteo prova a far ragionare il fratello. Nel frattempo, il Conti, stanco di vedere Matilde triste e preoccupata, decide di affrontare Tancredi.

Irene dimentica Alfredo nell'episodio di mercoledì?

Irene è molto presa dai preparativi per l'evento al Circolo. A rendere ancora più piacevole l'esperienza c'è la vicinanza con Leonardo, che, innegabilmente, le piace. Per il lavoro, però, dimentica un appuntamento con Alfredo, che rimane invano ad aspettarla.