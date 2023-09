Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni trama 12 settembre: Salvatore vuole riconquistare Elvira

Nuovo appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 domani, martedì 12 settembre 2023, alle 16:05 su Rai1. La soap, che va in onda nel formato daily per il sesto anno consecutivo (le prime due stagioni sono state trasmesse dalla RAI in prima serata settimanalmente), torna a fare compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto della puntata dell'11 settembre

Vittorio è in difficoltà per la recente apertura della lussuosa Galleria Milano Moda di Umberto Guarnieri e Tancredi di Sant'Erasmo. Maria è tornata dall'Australia e ha voglia di tornare al suo lavoro, ma dovrà fare i conti con la presenza di un nuovo stilista. Elvira ha dimenticato Salvatore, Marcello ospita Salvo e Armando mentre Adelaide annuncia l'arrivo di Odile.

Anticipazioni del 12 settembre: Vittorio trova la forza per reagire

Roberto cerca di trasmettere a Vittorio entusiasmo in vista delle nuove sfide che il Paradiso dovrà affrontare. Dopo averci a lungo riflettuto, Conti gli comunica che ha un'idea per rilanciare il Paradiso.

Nel prossimo episodio della soap Irene non riesce a trovare la nuova Venere

Mentre Salvatore rimpiange i tempi in cui Elvira era innamorata di lui e prova a recuperare il rapporto con lei, Irene, alle prese con le selezioni per la nuova Venere, non riesce a trovare una ragazza che soddisfi le sue esigenze: Clara ed Elvira capiscono che la collega è in seria difficoltà e decidono di aiutarla.

Adelaide aspetta Odile nell'episodio di martedì

Adelaide è in trepida attesa di Odile, che dovrebbe raggiungerla a Villa Guarnieri. La ragazza però verrà presentata come la figlia della sua cara amica defunta, a Ginevra.