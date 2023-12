Il Paradiso delle signore anticipazioni 12 dicembre: Matilde vuole annullare il matrimonio ma Tancredi...

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 12 dicembre, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto dell'11 dicembre

Rosa sta cercando un nuovo lavoro e Armando, molto preoccupato, decide di chiedere aiuto a Don Saverio. Nonostante Maria e Vito appaiano molto felici insieme, Matteo ancora non si rassegna. Matilde si gode la sua storia con Vittorio e, per il momento, non sembra intenzionata a pensare al futuro. Nel frattempo, un telegramma annuncia l'arrivo di una persona inattesa a villa Guarnieri.

Anticipazioni del 12 dicembre: Matilde vuole l'annullamento del matrimonio

Matilde vuole essere libera di vivere la relazione appena sbocciata con Vittorio. Consulta quindi il proprio avvocato per sapere se il matrimonio con Tancredi possa essere solo un brutto ricordo grazie all'annullamento.

Nel prossimo episodio Irene lavora fianco a fianco con Leonardo

Irene sta organizzando il prossimo evento al circolo e a lavorare con lei c'è Leonardo Crespi. Alfredo lo scopre e non può esserne contento, sentendosi messo da parte.

Rosa prende una decisione importante riguardo alla sua carriera di insegnante.

Tancredi fa una scoperta sorprendente nell'episodio di martedì

Tancredi dal canto suo non riesce ad accettare la fine del matrimonio con Matilde. Notando alcuni atteggiamenti sospetti di Flora decide di indagare e scopre che la Gentile gli ha nascosto una lettera. Non soltanto: il contenuto di quella missiva è una scoperta davvero inattesa.