Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 10 aprile: Clara spiazza Alfredo, Umberto delude Flora

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, mercoledì 10 aprile 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto del 9 aprile

Tancredi è riuscito a riavvicinarsi a Matilde offrendole il suo aiuto per un progetto. Vittorio invece non smette di pensare a Marta. Alfredo si confida con Irene e le racconta del ricatto subito dall'amico di Crespi per il brevetto del cambio che lui ha usato sulla bicicletta di Clara. Maria invece, presa una decisione sulla sua relazione con Vito, lo convoca per un chiarimento.

Anticipazioni del 10 aprile: la decisione a sorpresa di Clara

Umberto ha le sue belle gatte da pelare: non deve soltanto tollerare quello che sembra un ritorno di Marcello nella vita di Adelaide, ma non può neppure distrarsi sul fronte Matteo perchè la possibilità che il Portelli scappi è ormai altissima. In tutto ciò, Flora ha bisogno dell'aiuto del Guarnieri in ambito lavorativo ma quello che riceve è ancora una volta una malcelata indifferenza. La Gentile comincia così a manifestare grande insofferenza verso il suo compagno.

Alfredo sta per firmare l'accordo con Rota quando arriva Clara: la ragazza ha deciso di sacrificarsi per salvare il suo allenatore, sconvolgendo così tutti i piani.

Maria ha preso la sua decisione, d'altronde l'impeto con cui i sentimenti verso Matteo si sono manifestati una volta rimasti soli non le lascia via d'uscita. La stilista del Paradiso ha deciso così di mettere definitivamente la parola fine alla lunga relazione con Vito, che era segnata ormai da tempo. Dopo aver comunicato la sua scelta al diretto interessato, la Puglisi decide che è arrivato il momento di parlarne anche in famiglia. Peccato che papà Ciro non la prenda affatto bene.