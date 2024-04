Il Paradiso delle signore 8 anticipazioni 9 aprile: Matilde accetta l'aiuto di Tancredi, Maria lascerà Vito?

Il Paradiso delle signore 8 torna in TV domani, martedì 9 aprile 2024, su Rai 1, come sempre alle 16:00 con la nuova puntata della settimana. La soap RAI è visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla TV, dalla sezione "dirette" o successivamente dalla sezione dedicata al Paradiso.

Il Paradiso delle signore 8: riassunto dell'8 aprile

Maria torna da Parigi decisa sul da farsi. Umberto soffre per quanto accaduto tra Adelaide e Marcello, mentre don Saverio, pur a malincuore, affida a Marta l'ultima incombenza per ottenere l'annullamento del suo matrimonio con Vittorio. Alfredo ottiene l'omologazione del suo cambio, ma, per il bene di Clara, deve prendere una decisione che potrebbe costargli molto.

Anticipazioni del 9 aprile: Tancredi si riavvicina a Matilde

Tancredi, dopo il terribile momento seguito alla separazione, ha deciso di riconquistare la sua ex moglie, e ha confidato il desiderio anche a Umberto e a Marta.

Matilde, ansiosa di realizzare finalmente il progetto di suo padre, accetta l'aiuto di Tancredi. La Frigerio, però, è inconsapevole delle intenzioni dell'ex marito.

Vittorio intanto ha la testa altrove: non riesce a smettere di pensare a Marta.

Nel prossimo episodio Alfredo dovrà confessare tutto a Irene

Alfredo ha ottenuto l'omologazione del suo cambio ma questo non ha risolto i suoi problemi. Assai confuso sul da farsi, decide di parlare a Irene del ricatto di Alcide Rota, amico di Leonardo Crespi con vari interessi nel mondo del ciclismo, riguardo al brevetto del cambio Perico. ed è costretto a prendere una decisione.

Maria lascerà Vito nell'episodio di martedì?

A Parigi Maria non è riuscita a liberarsi dei suoi problemi sentimentali ma, almeno, l'arrivo inatteso di Matteo ha contribuito a chiarirle le idee. La Puglisi, tornata a Milano, decide di daare appuntamento a Vito per parlargli e dirgli finalmente cosa ha deciso del loro futuro. Con molte probabilità sarà la fine per la loro relazione.